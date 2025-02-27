全新智己LS6剧院版上市，新车共推出5款车型，限时权益价21.99-28.29万元。全新智己LS6内部同样延续了较为简约且极具质感的设计风格，新车搭载搭载主驾26.3英寸全画幅数字驾舱屏、副驾15.5英寸智慧独立娱乐屏、10.5英寸中枢触控屏以及后排17.3英寸IM MAX智慧屏，内置高通骁龙8295芯片。另外，新车还配备副驾121°零重力座椅，后排空间提升50mm，后排靠背支持10档18度可调，以及由超远距高精度激光雷达+英伟达Orin X芯片提供硬件支持的智驾系统。

智驾方面，新车端到端2.0智驾大模型即将上车，实现ETC收费站自主通行等高难度场景；年内还将实现“车位到车位”的自主通行。智舱方面，智己携手阿里旗下斑马智行共建“AI生态座舱”，基于苹果同源AI引擎的强大技术底座，落地更多AI新奇体验，打造果粉最好用的智能车。此外，超炫智舱将深度融合DeepSeek大模型；迎来自定义语音唤醒词、方言语音等500余项功能和体验优化，为用户带来更智能、更灵活、更个性化的智能出行体验。

动力方面，新车提供后驱版本和四驱版本车型，电池方面，提供75千瓦时、83千瓦时以及100千瓦时，CLTC纯电续航里程提供625公里、701公里、750公里、802公里。此外，新车还提供了400V快充平台、800V超快充平台以及准900V超快充平台。