小鹏汽车这几个月表现有了提升，现在在第一阵营的矩阵中，必须及时更新产品线才能稳住如今的市场地位。

小鹏G6自2023年6月上市以来，始终承载着品牌技术突破与市场突围的双重使命。作为SEPA2.0“扶摇”架构的首款战略车型，G6凭借800V高压平台、XNGP全场景智能辅助驾驶系统、前后一体式铝压铸车身等创新技术，被何小鹏喻为“下一代智能电动汽车的标杆”。其发布不仅标志着小鹏汽车技术积累的质变，更以“充电10分钟续航增加300km”的补能效率、“41600N·m车身扭转刚度”和“麋鹿测试82km/h”的机械素质，重新定义了15-25 万级纯电SUV的竞争维度。

然而，G6的市场表现经历了一些波动。上市初期凭借3.5万辆预售订单和月销8000+的亮眼数据，一度成为“25万级SUV销量冠军”的有力竞争者。但受限于交付周期等问题，2024年销量有所回落，而小鹏自家的MONA M03 则反超，成为小鹏汽车的销量杠把子。这一阶段，G6虽未实现销量持续爆发，却通过持续OTA升级和用户口碑积累，验证了其“技术普惠”路径的可行性，为后续产品迭代奠定了基础。所以2025款小鹏G6 就必须更新，而这次和第一次不一样，这次不能出错。

小鹏新的G6 对外观和内饰做了一些升级，这些升级看过去也是对前期自己产品的一些细节更新。带来深空灰、扶摇绿、气宇灰三款低饱和度内饰颜色，纯净而高级；其它包括无线充电区域软包升级，四门板皮质包覆面积超50%，Microfiber 超纤绒顶棚，内饰缝隙缩小至5±2mm；车内三块大屏也做了全面的升级。车头升级了全贯穿头灯，车尾的上扰流板、全新鸭尾、后保C环也进行了全新设计。焕新后，车头到车尾的光影线条更加流畅；此外，全新2025款小鹏G6还配备了标志性的智驾小蓝灯。前排座椅不仅标配通风加热，还标配了与顶级骨科医院联合研发的专业前排座椅按摩；全新小鹏G6的车内空间依然保持充足的的大感受；此外，全系标配图灵AI智驾以及5C超级快充。

另外，全新小鹏G6在NVH上也下足了功夫，在60/80/100/120 公里时速下测得分贝下降1db以上，静态隔音效果比BBA SUV好8%，隔音效果大幅提升。官方还表示在底盘方面也做了全新的开发，底盘阀体、悬置、衬托等硬件全部做了升级焕新，投入成本不亚于重新开发一款新车。很可惜的是，官方这次没有公布具体的能耗续航和智驾细节性的升级，会在后续的发布会上进行说明。

为了照顾之前的老车主体验，小鹏官方同步启动了AI智驾小蓝灯众筹升级，让老车主也能享受到小鹏最新的技术。总得来说，新款车型通过可感知的品质提升来吸引消费者。全新小鹏G6的贯穿灯，集成了转向灯和日间行车灯功能，相比行业其他方案，有更高的集成度和技术水平。

需要指出的是，小鹏G6面向全球开发，是小鹏汽车出海的重要车型之一。现款小鹏G6在欧亚地区销量可观，2025款小鹏G6计划在今年，将中国的智能化产品带往60+国家和地区。

反观市场，进入2025年，20-25万纯电市场迎来爆发窗口。随着消费者对智能驾驶接受度提升和充电基建完善，这一价格带成为众多竞品的核心战场。此时G6的改款恰逢其时：通过更换34%一级总成件、升级81项用户体验（提升外观，增加配色、优化内饰质感等），既保持了“800V+XNGP”核心技术优势，又以比较有竞争力的起售价策略重构性价比。

新款G6的推出对小鹏具有战略意义。首先，通过“越级换代”强化品牌技术形象，以“无断点一体式LED灯组”“智驾小蓝灯”等设计语言持续建立产品辨识度，回应用户对颜值与智能化的双重需求。其次，以“油电同价”策略挤压燃油车市场，其超长续航+5C超快充组合，直击家庭用户续航焦虑痛点，而起步的配置车型则瞄准年轻群体。

作为小鹏SUV序列中唯一能与G9形成互补的车型，G6不仅承担着与特斯拉Model Y等竞品直接对抗的任务，更通过技术复用为即将推出的G7腾出价格空间，堪称品牌技术形象与市场拓展的双重“门面担当”。当然，最重要的是这款新车型将给小鹏的产品矩阵带来更好的市场销售推力。

面对多款对手的智驾竞争，G6的纯视觉智驾方案虽在极端场景存在局限，但凭借本土化路况优化和城市NOA的成熟度，已实现“乡镇窄路无标线场景接管率低于人类驾驶员”的突破；后续小鹏官方应该还会继续提升新款智驾表现，等待细节公布。随着三月上旬新款G6正式上市，现在就看小鹏汽车的定价了，这场关乎 15-25万级市场格局的争夺或将迎来转折点，我们静观其变。