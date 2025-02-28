MacRumors 报道称，部分用户反馈苹果 Powerbeats Pro 2 的心率监测功能存在重大缺陷，影响实际使用体验。

配对健身器材无法同时连接 iPhone 播放音乐

其中一个问题是，苹果宣传 Powerbeats Pro 2 耳机时，可以配对健身器材来显示心率数据，但无法同时保持与手机的蓝牙连接来播放音乐。

苹果已确认了这一限制，并表示用户配对耳机与健身器材，获取心率数据的时候，无法同时用 iPhone 听音乐。

多款应用不兼容心率检测

DC Rainmaker 的评测还强调了 Powerbeats Pro 2 与 Apple 设备配合使用时持续存在的心率检测问题。

尽管苹果宣称这款售价 2099 元的耳机完全兼容 iOS 和 Android 系统，但 DC 和其他健身评测人员发现，其心率功能在与各种 iPhone 应用程序配合使用时存在问题。

例如，在 Zwift、Strava、Peloton、Wahoo Fitness 和 Nike Run Club 等应用程序中都出现了无法正常工作的情况。

有趣的是，当切换到 Android 设备时，Powerbeats Pro 2 的心率功能可以立即在多个健身应用程序中正常工作。

其他科技评测人员，包括 DesFit 和 Shervin Shares，也报告了类似的问题，他们在 iOS 上无法获得可靠的心率数据后，也选择了使用 Android 设备。

心率监测不够准确

DC 的测试显示，在室内骑行和户外跑步过程中，都出现了严重的数据丢失和读数不准确的情况。