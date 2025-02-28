据彭博社报道，特斯拉正在寻求加州的批准以提供叫车服务，这是该公司为实现接载付费乘客目标的重要一步，而当前其传统汽车销售业务正陷入困境。

特斯拉去年底向加州公共事业委员会申请了“交通租赁承运人许可证”，将使特斯拉拥有并管理自己的车队。

这一此前未披露的申请表明，特斯拉正在积极准备推出其承诺中的叫车服务，力图在短期内开辟新的收入来源，并与优步、Lyft 和 Waymo 等公司竞争。马斯克曾表示，特斯拉计划在 6 月在奥斯汀推出无人驾驶叫车服务，并预计在年底前在加利福尼亚推出，但具体细节尚未披露。

特斯拉发言人表示，申请仍在审批中，尚未公开。若特斯拉推出带人工驾驶员的叫车服务，可能将为其在加州推出无人驾驶出租车服务铺平道路，Waymo 目前已经在旧金山运营无人驾驶车队。

据了解，马斯克多年来一直提到希望运营一支没有人工驾驶员的特斯拉车队。虽然特斯拉目前尚未推出完全自动驾驶的车辆，但其现有的驾驶辅助系统已能在保持驾驶员的情况下控制部分功能。

特斯拉在去年 10 月展示了其即将推出的无人驾驶“Cybercab”原型车。马斯克表示，公司将在初期使用现有车型（如 Model 3 和 Model Y）推出叫车服务。

马斯克近期也谈到过叫车服务的准备工作，指出“仍有许多工作需要完成，以确保系统高效运行”，包括确保支付系统和应用功能能按预期正常使用。