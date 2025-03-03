根据彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）的说法，苹果近期将推出多款新品，其中包括备受期待的 M4 芯片版 MacBook Air、新款 iPad Air 以及入门级 iPad。他指出，MacBook Air 的发布“迫在眉睫（imminent）”，而 iPad 系列产品则稍晚一些。

随着 iPhone 16e 的正式发布，苹果产品线的更新焦点已转向其他设备。据古尔曼透露，目前市场上现有的入门级 iPad 和 M2 芯片版 iPad Air 库存正在减少，这强烈暗示了苹果即将对这些 iPad 产品进行更新换代。此前，在 iPhone 16e 发布前，iPhone SE 3 的库存也曾出现类似减少的情况。

具体来看，入门级 iPad（即 iPad 11）预计将支持 Apple Intelligence，搭载 A17 Pro 芯片，这将是苹果最便宜的 iPad 首次配备该芯片。而 iPad Air 则有望迎来内部性能提升，包括可能配备 M3 芯片以及支持新款妙控键盘。

古尔曼还指出，这些产品都将在今年春季迎来更新，只是发布时间各有先后。据其消息，苹果最早可能在下周发布 Mac 新品，预计将是全新的 M4 芯片版 MacBook Air。相比之下，iPad 系列的发布则不会在接下来的几天内到来。