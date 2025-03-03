2024年全球二手智慧型手机销量年增5%，延续自2022年以来的成长趋势；

Apple进一步巩固市场领导地位，2024年市占率达56%，较2023年的51%显著提升；

受新款机型供应短缺影响，2024年全球二手智慧型手机的平均售价（ASP）从2023年的445美元降至394美元；

2024年5G智慧型手机在全球二手智慧型市场的占比达42%，较2023年的28%大幅提升。

根据 Counterpoint Research《二手智慧型手机市场报告》，2024 年全球二手智慧型手机销量年增 5%，延续自 2022 年以来的成长趋势。相比之下，新机市场则在经历艰难的 2023 年后回温，年增 3%。然而，经过过去两到三年的稳定成长，2024 年二手智慧型手机市场在部分市场已趋于成熟，甚至出现成长停滞的迹象。



Apple 进一步巩固市场领导地位，2024 年市占率达 56%，较 2023 年的 51% 显著提升，几乎成为推动二手智慧型手机市场成长的唯一品牌。越来越多消费者转向二手市场，以更具吸引力的价格购买 iPhone。

Apple 供应受限，导致二手智慧型手机平均售价下跌

Counterpoint Research资深分析师Glen Cardoza表示：「Apple 2024年成长主要来自iPhone 11与12系列。尽管iPhone 13与14系列已上市一段时间，许多消费者仍选择延长使用周期，导致市场上的新款二手智慧型手机供应紧缩。此供应短缺进一步影响全球二手智慧型手机的平均售价，2024年平均售价年减11%，从2023年的445美元降至394美元。」同时，三星的平均售价则因Galaxy S旗舰系列需求提升而上升，尽管该品牌在全球翻新市场的整体市占有所下跌。

「原状机」销量增长，整新机需求下降

2024年「原状机」（仅清洁与重新包装，无技术维修）销量年增13%。 Counterpoint Research资深分析师Glen补充：「更耐用的装置提升二手手机的回收品质，减少翻新的必要性。此外，零件、人工与装置成本上升，使许多业者选择直接贩售『原状机』，以维持利润。」

5G 二手智慧型手机占比持续提升

2024年5G智慧型手机在二手智慧型市场的占比显著上升，从2023年的28%增至42%。若非2024年第二至第四季可供交易的iPhone新机存量不足，该比例可能更高。

市场展望：2025 年供应回升将带动市场复苏

Counterpoint Research 副总监 Jan Stryjak 表示：「2024 年二手智慧型手机市场成长趋缓，主要受供应受限影响。然而，Counterpoint Research 预计 2025 年市场将迎来复苏，因为 2020 至 2022 年疫情期间购机潮的消费者将进入新一轮换机周期。未来，业者将更加关注二手智慧型手机市场的策略性库存管理，并可能加强与新兴市场的贸易往来。」