马来西亚数字经济发展局（MDEC）日前在一份声明中表示，在稳定的政府和亲商政策的推动下，马来西亚数字投资去年预计将达到创纪录的1636亿林吉特（约合2645亿人民币）。而作为对比，这一数字在23年为468亿林吉特（约合756亿人民币）。

MDEC指出，马来西亚强大的基础设施和战略性的公私合作伙伴关系增强了投资者对马来西亚作为领先数字中心的信心。同时，当地的支持性监管框架和马来西亚对人工智能及量子计算的推动也进一步加速了增长，从而为马来西亚吸引到了高价值的全球投资。

此外，根据马来西亚投资发展局 (MIDA) 发布的数据，同在24年期间，马来西亚获得了3785亿林吉特（约合6118亿人民币）的批准投资，而这也达到了历史最高水平，并且较上年前高的3295亿林吉特实现近15%的增长。

回到本次数字投资。据介绍，就马来西亚数字行业而言，其外国直接投资（FDI）流入量排名前五的国家分别是新加坡（570亿林吉特）、美国（230亿林吉特）、中国（120亿林吉特）、澳大利亚（26亿林吉特）、以及印度（20亿林吉特）。

另一方面，就流入地而言，巴生谷（1360亿林吉特）、柔佛（220亿林吉特）、槟城（30亿林吉特）、沙巴（4.23亿林吉特）和砂拉越（2.8亿林吉特）成为了马来西亚数字故事的前五大资金流入州。

最后，声明也强调，去年期间，数据中心和云基础设施投资占马来西亚核准数字投资总额的76.8%，较23年的55.5%实现大幅上升。