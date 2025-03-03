自2008年中国第一笔线上外卖诞生以来，来自外乡的外卖骑手们如毛细血管般渗透进城市肌理。这个被算法数据重构的职业群体，在平台经济浪潮中身份进化成了”新蓝领”。截至2025年1月，全国即时配送从业者突破1000万人，超过瑞士全国人口规模。行业发展数十载，第一批骑手已在工作城市组建起家庭，但与此同时，他们仍在社会保障体系的边缘地带徘徊。

2025年新春伊始，困局十年的骑手社保问题终于迎来突破。2月19日，京东宣布外卖业务上线，并将于2025年3月1日起为全职骑手缴纳五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险，成为首个为外卖骑手缴纳五险一金的平台。随后，美团也表示预计2025年二季度起为全国全职及稳定兼职骑手缴纳社保。2月20日，饿了么也表示已在部分城市试点为骑手缴纳社保，并加大稳定骑手补贴。

虽然政策和福利逐渐改善，但外卖骑手的困境并未完全得到解决。多数骑手依然在工作压力、收入不稳定和保障缺失的环境中艰难地维持生计。特别是对那些有家庭的骑手而言，五险一金意味着更多的安全感和保障，但对单身、年轻的骑手来说，这一福利未必能够打动他们。在2024年3月25日上海市人大常委会组织的立法大讨论中，一位90后外卖员表达了自己不愿缴纳社保的想法。他算了一笔账：如果缴纳社保，每个月需要支付700元，这相当于他需要送100个订单。他认为，与其交社保，倒不如把这700元寄回老家，给女儿买些玩具。而且，他已经在老家缴纳了新农合（新型农村合作医疗）。

他的想法不无道理，但为了得到更多样的回答，我与几位骑手聊了聊。

缺席已久

下午三点，午餐高峰期过后，一群美团骑手在上海漕河泾一家喜茶门店外等单。他们来自安徽，在各个外卖平台跑单10余年，许多人在美团和饿了么成立之前就开始做这份工作。他们一致认为，对于他们来讲，缴纳五险一金是必要且值得的。今年36岁的美团骑手彭丁（化名）告诉我，去年夏天，有一位同事出了交通事故，撞断了腿，现在一直在家休息，美团至今没有处理好。到目前为止，多数平台企业都是通过购买意外伤害险等商业保险来解决外卖骑手的职业伤害保障问题。美团要求每位骑手每月购买180元的商业意外险，饿了么骑手贾辉（化名）表示，饿了么是每天3元。《人物》2020年发表的文章《外卖骑手，困在系统里》中写道，2018年9月，广州交警查处外卖骑手交通违法近2000宗，#外卖骑手，已经成为最危险的职业之一#,这一话题已经不止一次地登上微博热搜。对于如此高危的工作，3元的商业险显然是杯水车薪。“可能都报不了一点。最多就是保险公司赔偿你一个 5 天左右的 200 块钱一天的误工险。前面也有同事也报过，但是没用。你两三个月你在家休息，你没钱。” 贾辉说。

根据美团和饿了么平台的数据，分别有77%和75%的外卖骑手来自县域乡村。在没有工作所在地户口的情况下，想要与家人团聚，社保成为了至关重要的一环。贾辉说：“有小孩的家庭，可能需要考虑孩子能否在这里上学。在上海，如果不交社保，孩子就无法入学”。许多骑手因此将孩子留在老家，由父母照看。

此外，医保是另一个重心。目前，来自县域乡村的骑手倾向于在老家交“新农合”。但“在老家交的农合上海报的少，老家报的多一点”。为此一些骑手在上海医院看完病后，会把医药费单子带回老家报销。更多时候，他们尽量不让自己生病。“感个冒，发个烧，去医院里去看个病，可能就要花很多钱。现在很多生病了都不敢去医院。为什么不敢去医院？医院花销太高，你随便去。验个血可能三五百，再随便检查一下，一千块钱。”

被粘在平台上

或许在许多人的印象里，送外卖并不是一个长久的工作，但事实上是，许多骑手或主动或被动地“粘”在平台上。这一趋势在维持子女教育、老年人医疗费用、维持“关系”成本以及其他家庭责任方面表现得尤为明显。“如果是单身小伙，可能少干个一天两天问题不大，但是如果要养家的话，说白了一点，你是一天都缺不了薪的，因为它不像拿底薪，今天休息了，公司起码有一个底薪，给你一千 多、 两千块钱。但送像外卖的这种，今天不干，下个月你就少拿一天的钱。如果半个月不干，那就半个月没拿到钱，然后下个月又要交房租，家里可能也要一些生活费。没办法，大部分送外卖的都基本上都不休息，就是因为这一点”，贾辉说。

疫情过后几年，外卖骑手普遍感到收入有明显下降。贾辉表示，疫情之前，如果一个月不休息，随便跑跑，300块一天，一个月一万块钱是可以拿到的，但今年来说，一天要挣到 300 块起码要干十几个小时。薪资降低，更是一天工都不敢缺，改行因此成为机会成本过高的选择。

除了机会成本高，骑手其实很难改行。外卖骑手来自农村或县域，受教育程度相对较低，缺乏技术或其他行业的工作经验。对于这些骑手来说，虽然工作辛苦，但外卖行业的入门门槛低，且相对容易找到工作。改行需要重新适应新行业的工作环境和学习新技能，而这些对于一些骑手来说并不现实。饿了么2022年发布的蓝骑士发展与保障报告显示，43%的骑手在一边送外卖，一边寻找留在这座城市的其他机会，32%的骑手打算继续做外卖骑手。当送外卖成为一个长久选项时，五险一金的意义不言而喻。

对平台的信任

与我交谈的几位骑手都有许多年的送外卖经历，几乎每一个人都跑过所有外卖平台，有人跑过早期的风先生，有人跑过已经倒闭的百度外卖。当新平台上线，初期补贴会吸引去一部分骑手，但几位骑手告诉我，他们还是普遍觉得所有平台到最后都会为了利益变得差不多。美团骑手曹利军（化名）告诉我，以前在饿了么工作的时候，系统有时候会平白无故扣钱，比如订单明明没有超时，却扣了钱，后来他们发现顾客端显示的送达时间与骑手端不一致。此外，第三方的承包商还容易一层一层地剥削利润。

当我问道京东入局加强竞争算不算改观，他们说算好事吧。几位骑手对京东略有好感，他们了解京东的快递员都是一直在交本地的五险一金，而有些同行公司虽然交社保，但交的是基数更低的异地社保，在本地用不了。网络上出现了骑手质疑公司为他们缴纳了五险一金会导致薪水会下降后，京东立刻发文称未来一段时期签约的外卖全职骑手缴纳五险一金的所有成本，包含个人所需缴纳部分，全部由京东承担。

曹利军告诉我已经有很多人从美团去京东干了。不过他自己有些担心京东初期给他们全包五险一金，到后期却需要自己交更多。

这场骑手群体的社保破冰，或将引发更深远的社会涟漪。当第一批参保骑手在未来十年陆续抵达退休年龄，我们届时有望看到政策成效；而平台用工模式从”流量至上”向”人力资本”的转型，可能重塑整个零工经济的价值坐标系。正如孟泉教授所言，社保覆盖只是起点，如何构建适配新型劳动关系的分层保障体系，让年轻骑手不因缴费压力放弃保障、让跨省流动者不再受制于区域壁垒，才是真正考验制度韧性的持久战。