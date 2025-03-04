在2025年这个科技与生活深度融合的时代，家居智能化已突破传统设备互联的局限，演进为具备多维感知与主动决策能力的“空间智能终端”。

随着AI Agent技术的突破性发展，住宅不再仅仅是物理空间，而是逐渐转化为具有自主思考与交互能力的“智慧生命体”。

为此，我们书面采访了栖息地CEO沈亚楠（原理想汽车联合创始人、前总裁），请他和我们聊下AI Agent 在智能住宅中的产品研发的理念和故事，以及对未来的一些思考。

问：您曾提到“用造车的方式造家”，为何选择将汽车工业的逻辑引入智能家居领域？ 在人才方面，做了什么样的储备？

沈亚楠：过去20年，中国虽然建了约200亿平方米的房子，但“好不好”的问题仍未解决。传统家装行业存在功能分散、体验割裂的痛点，用户往往陷入“装修后仍需妥协”的困境。而汽车行业经过百年发展，已形成高度集成、软硬件一体化的产品逻辑。我们希望通过“产品化+智能化”路径，先打造完整的智能住宅底盘，再实现功能整合，让家从“功能拼凑”升级为“智能体”。

人才方面我们也搭建了一个多维的团队，创始人员包括了智能汽车、互联网科技、高端制造、高端定制家装等多个行业，在设计和智能都有所兼顾。

问：家庭AI Agent“小七”在L32中扮演什么角色？如何实现从“功能执行”到“主动思考”的跨越？

沈亚楠：小七不仅是家庭助手，更是家庭成员，具备“感知-决策-行动”闭环能力。它通过9类传感器实时监测环境、人体动作等数据，调用空调、新风等设备联动控制；遇到复杂问题时，会向外部专家求助并学习解决方案。更关键的是，小七拥有200TOPS本地算力与4TB私有云，支持OTA升级，能根据家庭数据动态成长，真正实现“陪伴家人一同成长”。

问：L32的智能底盘如何支撑AI Agent的运行？有哪些技术创新？能不能举例子描述下？

沈亚楠：我们开创性地将汽车中央电子电器架构引入居住领域，构建了四个核心技术，在算力方面打造了家庭私有算力中枢 ，用的是Jetson AGX Orin芯片，提供200TOPS本地算力，保障7×24小时稳定运行；家庭融合传感系统上布设9类传感器，覆盖环境、儿童坐姿等维度，实现全屋实时感知；对于家庭私有云也做了设计，标配4TB存储，支持1315台设备连接，数据本地化处理保障隐私安全；同时我们做了混合组网通讯系统冗余，断网仍可运行，确保服务连续性。

问：L32的研发过程中，最挑战的部分是什么？

沈亚楠：最大挑战在于“高度集成”与“个性化”的平衡。我们开发了450个功能模块，涵盖水槽柜、儿童床等场景，但需确保模块间的兼容性与空间利用率。例如，0.15立方米的“WaterCube四合一处理器”需集成净水、软水等功能，同时适配不同户型；智能伴读舱则需整合护眼灯、坐姿监测等18项子系统。此外，数字孪生系统（HDT）帮助我们在虚拟空间预演设计，减少现场返工，确保“所见即所得”。

问：您如何看待AI Agent在智能家居中的长期价值？

沈亚楠：AI Agent是智能家居的“大脑”，未来将推动居住空间从“被动响应”转向“主动服务”。随着数据与算力的持续积累，家将真正成为“生活伙伴”，甚至参与家庭决策（如健康管理、教育规划）。L32的发布只是开始，我们希望让每个家庭都能以高性价比享受科技带来的幸福感。

问：AI Agent如何重塑未来智能家居的体验？

沈亚楠：传统智能家居主要是实现“智能功能”，比如语音控制开灯，而AI Agent让家具备感知、决策、执行并持续学习的能力。例如，小七可根据儿童作息自动调节灯光、温湿度，并联动学习桌椅的护脊功能；家长可通过语音指令设置“回家模式”，一键完成设备联动，通过毫米波雷达与红外传感的无感化联动，住宅能在老人起夜时自动点亮地灯，并根据体感调节水温适合人体需求。更重要的是，AI Agent通过长期学习家庭成员习惯，提供个性化服务，推动智能家居从“功能堆砌”向“能力化”跃迁。

若能平衡标准化与个性化需求，并通过北上广深体验中心加速市场教育，随着技术成熟与成本下降，智能住宅或将成为新建住宅的标配，有望成为智能汽车之后的下一个万亿级风口 。而后续对于栖息地来说，如何推进更多城市的落地也很关键，我们会持续保持关注。