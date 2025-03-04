标准版Nothing Phone（3a）提供了两种存储配置。8GB RAM搭配128GB存储空间的版本售价为329美元，折合人民币约2400元；而12GB RAM与256GB存储空间的高配版则定价为379美元，折合人民币约为2765元。在硬件配置上，Nothing Phone（3a）系列手机均搭载了6.77英寸的1080 x 2392分辨率AMOLED显示屏，支持120Hz刷新率，峰值亮度高达3000尼特，为用户带来极致的视觉享受。系列手机均预装基于安卓15的Nothing OS 3.1系统，内置骁龙7s Gen 3芯片，配备5000mAh大容量电池，并支持45W快速充电，确保用户在日常使用中拥有持久的续航体验。

在摄像头方面，标准版前置32MP自拍摄像头，而Pro版则升级至50MP前置摄像头，满足用户对于高清自拍的不同需求。后置摄像头方面，系列手机均配备了50MP主摄、50MP长焦以及8MP超广角镜头，尽管在规格上有所差异，但均能够为用户带来出色的摄影体验。系列机型背部还采用了标志性的Glyph灯条灯效，为用户带来独特的视觉感受。

官方介绍了系列手机新增的专属物理按键“Essential Key”，支持配置多种功能：短按：捕捉内容并直接发送到 Essential Space。长按：录制语音笔记。双击：访问 Essential Space 中所有保存的内容。