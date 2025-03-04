在MWC巴塞罗那，高通技术公司今日宣布在无线连接和终端侧AI领域的最新产品及里程碑。高通技术公司推出高通X85 5G调制解调器及射频，这是公司第八代5G调制解调器到天线的解决方案，也是公司第四代AI赋能的5G连接平台。高通还推出了多款全新4G物联网调制解调器，包括行业首款支持集成SIM（iSIM）功能的调制解调器，旨在帮助提供超低功耗连接，覆盖各类网络和物联网终端，包括智能仪表、智慧城市、泊车、医疗终端、可穿戴设备、IP摄像头和POS机等。

此外，高通宣布其5G开放式RAN（O-RAN）解决方案在全球领先的网络运营商和基础设施提供商中获得强劲发展势头。越南最大的移动网络运营商Viettel采用高通跃龙蜂窝基础设施平台，进行了5G O-RAN大规模MIMO网络的现网部署。高通技术公司推出高通跃龙第四代固定无线接入（FWA）平台至尊版，这是全球首款5G Advanced FWA平台，重新定义了移动宽带。

高通技术公司和IBM宣布扩大合作，推动涵盖边缘侧和云端的企业级生成式AI解决方案。此项合作包括：通过高通® AI Hub 支持IBM Granite模型，展示在搭载高通技术公司平台的边缘终端上集成 watsonx.governance，以助力企业提升AI解决方案的安全、效率、可靠性和治理。

高通将带来终端侧多模态体验的演示，在骁龙赋能的智能手机、PC和智能眼镜上展示AI智能体。在搭载骁龙8至尊版的智能手机上，高通将演示采用AI智能体作为用户界面的丰富用例，包括音乐、导航、天气和消息信息等任务。在搭载骁龙X系列的PC上，高通将演示已在商用终端落地的AI体验，涵盖媒体和生产力应用。高通还将带来终端侧多模态AI智能体演示，这项演示采用搭载骁龙® 8至尊版移动平台的智能手机以及TCL雷鸟智能眼镜，并在手机上运行大语言模型（LLM）。