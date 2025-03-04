近日，PlayStation 玩家对索尼在官方社交媒体上推广一款低质量、由 AI 生成的游戏表达了强烈不满。此次争议的导火索是 PlayStation 意大利官方 Instagram 账号发布的一则推广信息，宣传了一款鲜为人知的游戏——《超市购物模拟器》（Supermarket Shopping Simulator）。

从游戏的宣传画面来看，这款独立游戏的品质堪忧，很容易让人联想到那些评分极低的作品。更令人难以接受的是，宣传海报明显是由 AI 生成的，其特征包括人物在购物车内奔跑以及人物比例的严重失真。

《超市购物模拟器》正如其名，是一款模拟购物过程的游戏，玩家需要在动态障碍中完成购物任务，比如应对缺货商品和拥挤的过道。尽管这款游戏在 PlayStation 商店中的评分仅为 1.53 / 5，但其销量却超过了 600 份，这可能是因为它提供了容易获得的白金奖杯。这类游戏通常是玩家为了刷奖杯完成度而选择的对象。

“ shovelware”（低质量的批量生产游戏）现象并非新问题，但令人担忧的是，尽管玩家一直呼吁加强内容筛选，索尼却仍在推广这类游戏。粉丝们称，这种对低质量游戏的推广削弱了他们对 PlayStation 商店未来发展的信心。

有玩家在社交媒体称：“这太让人失望了。索尼已经不在乎商店里卖的是什么了。”

在索尼的 PlayStation 商店中，低质量的独立游戏并不罕见，但 AI 辅助开发却加剧了这一问题。AI 工具使得游戏开发的速度大幅加快，原本需要更长时间开发的游戏现在可以迅速推出。结果就是大量低质量的游戏充斥其中。

虽然这次只有一款游戏引发了争议，但揭示了索尼商店在质量把控方面存在的更大问题。玩家长期以来一直对这种低质量的“圈钱”行为忍气吞声，但官方的推广行为已经无法被忽视。