英国电影学院奖（BAFTA）公布了 2025 年游戏奖提名名单，《黑神话：悟空》获艺术成就奖、最佳游戏奖、最佳音乐等 6 项提名。

此外，《宇宙机器人》获艺术成就奖、音频成就、最佳游戏、最佳家庭游戏等 8 项提名。《地狱之刃 2：塞娜的传说》总计获得 11 项提名，是所有游戏中被提名次数最多的一款作品。

The Chinese Room 的《Still Wakes the Deep》同样获得了 8 项提名，英国独立荒诞喜剧游戏《谢天谢地你来了！（Thank Goodness You’re Here!）》获得 7 项提名，《绝地潜兵 2》则入围 5 项提名。

最佳游戏提名：

《宇宙机器人》

《小丑牌》

《黑神话：悟空》

《地狱潜者 2》

《塞尔达传说：智慧的再现》

《Thank Goodness You’re Here!》

艺术成就提名：

《宇宙机器人》

《黑神话：悟空》

《哈罗德・哈利巴》

《Neva》

《地狱之刃 2：塞纳的史诗》

《Still Wakes the Deep》

本届 BAFTA 游戏奖的参评作品时间范围为 2023 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 15 日（“持续发展游戏奖”除外）。重制版游戏仅可参与技术类奖项，DLC 内容则仅限于“持续发展游戏奖”及特定技术类奖项。颁奖典礼将于北京时间 2025 年 4 月 8 日（周二）晚 20:00 在伦敦举行。

其他提名作品方面，《动物井》《小丑牌》《使命召唤：黑色行动 6》《乐高地平线冒险》各获 4 项提名。去年 TGA 热门 RPG《最终幻想 7 重生》与《暗喻幻想：ReFantazio》仅各获 2 项提名，其中《最终幻想 7 重生》因被定义为重制版，无法参与部分奖项角逐。