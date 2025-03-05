随着 iPhone 16e 和 iPad（A16）的发布，苹果当前所有在售的 iPhone 和 iPad 型号现均已提供 128GB 起步的存储容量，这也标志着 64GB 时代的终结。

除翻新机型外，苹果最后一批提供 64GB 基础存储的移动设备是第三代 iPhone SE 和第十代 iPad。这两款设备现已停产，分别被搭载 A18 芯片的 iPhone 16e 和新款 11 英寸 iPad（A16）取代。

苹果首款采用 64GB 基础存储的 iPhone 是 2017 年发布的 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X；同年推出的 iPad Pro 系列也首次实现了 64GB 存储容量起步的配置标准。

此外，自去年 10 月起，苹果销售的所有 Mac 电脑均已标配至少 16GB 内存（翻新机型除外），此前该系列最低内存配置为 8GB，这也导致 M2 版本的翻新 Mac mini 比同配置 M4 版本更贵。

新款 Mac mini 默认配备 16GB 内存，售价 599 美元；而配备 M2 芯片的 Mac mini 在升级到 16GB 内存时则为 799 美元。很显然，苹果并未完全考虑到这一情况（翻新机固定折扣 15%），导致 M2 版本在性能更低的情况下反而更贵。