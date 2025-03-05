在20万元级纯电轿车市场中，小鹏P7+以“C级车尺寸+D级车空间”的颠覆性设计，重新定义了轿跑车型的价值边界。其空间表现不仅体现在纵向乘坐体验上，在后备箱空间上也做了突破。另外，这款车的智驾水平保持了一贯的品质。我们做了短程的体验，当然智驾一直处在不断优化进化当中，以下体验只能代表试驾车近期的表现。

小鹏P7+采用一体化ONE BOX设计理念，前脸以贯穿式灯带与分体式大灯融合，形成独特的“X Robot Face”家族语言，夜间点亮时如流动光轨，极具辨识度。车身侧面通过A柱前移、C柱后移的布局，将溜背造型与悬浮式车顶结合，既保留轿跑的优雅姿态，又通过无框车门、隐藏式门把手等设计降低风阻至0.206Cd。车尾的悬浮式双层尾翼与贯穿式尾灯相呼应，尾灯采用“C”字造型，点亮后层次感丰富，运动感与科技感交织。车身尺寸达5056×1937×1512mm，轴距3000mm，风阻系数与尺寸优势使其CLTC续航最高达710km。

进入车内，小鹏P7+以简洁极简风格营造高端质感。15.6英寸2.5K中控屏与10.25英寸全液晶仪表构成双屏联动，搭配8英寸后排娱乐屏与9英寸流媒体后视镜，实现多屏交互与跨设备互联。

全车标配Nappa真皮座椅，支持加热、通风、按摩功能，后排座椅靠背可调10°并配备小桌板，打造“移动的舒适空间”。车机搭载骁龙8295芯片与XOS天玑系统，算力达508TOPS，接入自研X-GPT大模型，支持自然语义交互与多任务处理，响应速度与流畅度不错。新车座舱配备了两个50W手机无线充电板、20扬声器HiFi音响系统，支持7.1.4全景环绕声、配备流媒体后视镜、同时还配备了三款豪车香氛。全景天幕拥有双层镀银Low-E防晒技术。

小鹏P7+的车身以88%的得房率成为同价位车型中空间利用率最高的轿跑。身高170cm的乘客在前排调至标准坐姿后，后排头部空间余量达一拳，腿部空间超过一臂，中间地台近乎纯平，显著优传统C级车。后备箱常规容积725L，可容纳33个20寸行李箱，放倒后排后拓展至2221L，兼顾日常通勤与长途旅行需求。这种“轿跑车身+行政级空间”的设计，打破了传统车型“尺寸越大越笨重”的窠臼，成为家庭用户与年轻群体的理想选择。而对于春节回家的年轻人，后备箱的大容量储物空间也能装下不少“年货”。

小鹏P7+的智驾体验比预期的要好。搭载全球首发的AI鹰眼视觉方案，取消激光雷达后通过11摄像头+3毫米波雷达构建感知网络，走在了智驾布局的前列。另外，其配置了端到端技术，能够实现只用一个AI大模型完成从输入端（感知）到输出端（驾驶）的过程，不需要人为干预或中间步骤，而是通过大量的数据训练，使得AI大模型能像人一样“学会”驾驶。小鹏官方表示，使用云端端到端大模型之后，智驾系统变道成功率提升了53%，绕行成功率提升了155%。

弯道中，端到端大模型精准预测轨迹，前双叉臂+后五连杆悬架配合毫秒级侧倾控制，侧倾幅度比同级车型小很多，过弯时车身姿态稳健如行云流水。对于弯道比较大的曲径路线，也基本上能够应付，接管率较低，尤其是在一些高架桥上下弯路辅道的情况，这个智驾能力算是比较突出。

城市道路场景下，L2+级辅助驾驶对车道居中、变道超车等操作响应迅捷，红绿灯识别准确率比较高，“0速激活”功能让拥堵路段跟车如丝般顺滑。L2+级辅助驾驶应付一些拥堵情况可以给驾驶人缓解许多驾驶压力，但面对加塞车辆时仍需人工接管。

封闭道路与高速场景中，系统对施工拥堵路段、异形障碍物等复杂路况的识别能力还不错，遇前车突现的极端情况时，仍能及时预警并主动避让。但是对于一些新手来说，还是要随时关注路面的情况。

笔者还测试了小鹏P7+的自动泊车功能+多传感器融合方案对垂直车位识别率超95%，侧方车位成功率超80%，支持离车泊入与直线召唤。实测中，系统可精准识别狭窄车位并完成侧方泊入，甚至能处理未划线的斜车位，大幅降低停车焦虑。但面对机械立体车位时仍需人工干预，这是当前纯视觉方案的局限性。当然，在这个有人工智能融合的时代里，车企的智驾和其他智能配置的迭代速度非常快，小鹏P7+也在通过不断的OTA提升用户体验，这是一个需要不断优化的工作。