韦德布什证券股票（Wedbush Securities）研究董事总经理迈克尔·帕切特（Michael Pachter）在本周发布的最新研究报告中，分析了 Rockstar Games 母公司 Take-Two 对《GTA 6》这款现象级大作的发行策略，并预测其单价将创下游戏行业前所未有的新纪录。

我们认为该公司计划以史无前例的价格出售这款游戏，推测管理层可能通过赠送大量《GTA Online》游戏币作为激励，吸引消费者为每份游戏支付 100 美元甚至更高。 将在线游戏内容与付费游戏捆绑销售已有先例，例如动视在发布其年度《使命召唤》作品前就曾对《战区》和《使命召唤手游》内容进行整合。动视的案例显示，这种整合使《使命召唤》付费销量增长 40%。对 Take-Two 而言，若将《GTA Online》与《GTA 6》成功实现整合，付费版游戏单价有望达到 100 美元。

实际上，关于这款游戏可能定价 100 美元的传闻并非首次出现。此前就有业内人士指出，多家开发商与发行商预测《GTA 6》定价区间为 80-100 美元，从而为行业整体提价铺路。

举个例子，2020 年 8 月，同样是 Take-Two 旗下《NBA 2K21》定价 70 美元，开创次世代游戏先河，多家厂商随后立即跟进。

Take-Two 上月宣布，2013 年发售的《GTA 5》（创下娱乐产品最快破 10 亿美元零售额纪录）全球出货量已超 2.1 亿份。

目前，Rockstar Games 正全力推进《GTA 6》的 PS5、Xbox Series X|S 版本开发。Take-Two 上月确认该作仍按计划于 2025 年秋季发售。