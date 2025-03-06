广汽丰田铂智3X正式上市，新车共推出7款车型（其中含两款高阶智驾版），售价10.98-15.98万元（高阶智驾版售价14.98万元和15.98万元）。购车享有多重限时购车礼，权益后价格为10.48-15.48万元（高阶智驾版权益后价格为13.98万元和14.98万元）。铂智3X搭载了Momenta 5.0高阶智驾系统，配备英伟达DRIVE AGX Orin X芯片，算力达到254TOPS，并拥有27个传感器矩阵，包括11个高清摄像头、12个超声波雷达、3个毫米波雷达和1个激光雷达，实现不依赖高清地图的“类人驾驶”。此外，车辆还具备25项高阶智驾功能，包括INP导航智驾辅助和支持200+自动泊车场景。

此外，铂智3X配备高通骁龙8155芯片，支持四音区精准定向拾音，拥有1.14㎡全景天幕和电动遮阳帘，内饰氛围灯可实现32色变换。前排座椅支持一键躺平，后排座椅配备多功能扶手和可折叠小桌板，同时车辆还支持对外放电功能。

动力部分，新车提供单电机两驱与双电机四驱两种动力，单电机最大功率 150kW，最大扭矩 266.3N・m，CLTC 工况纯电续航 615km；双电机总功率 160kW，总扭矩 337N・m，CLTC 工况下纯电续航 560km。