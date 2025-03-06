根据 Canalys 发布的最新报告，2024年，全球可穿戴腕带设备市场实现稳步增长，出货量达1.93亿部，同比增长4%。这是继2022年市场调整后，连续两年实现增长，展现出复苏的势头。中国及新兴市场的强劲需求成为主要增长动力，弥补了美国、印度等成熟市场的下滑。基础手表和基础手环推动了入门级用户的增长，而苹果、小米、华为等头部品牌竞争加剧，市场格局进一步演变。

中国引领全球增长，增速超越印度和美国

2024年，中国依然是全球最大的可穿戴腕带设备市场，出货量占全球30%，同比增长20%。得益于政府补贴、产品升级及生态整合等多重因素的推动，第四季度更是激增50%。

Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“中国市场表现亮眼，而印度和美国则面临挑战，凸显出不同地区市场表现的差异。作为全球第二大可穿戴腕带设备市场，由于本土厂商在基础手表的功能和性能升级方面遇到挑战，并且该品类占印度市场出货量的96%，2024年印度市场出货量下降22%。”

新兴市场推动增长，厂商瞄准新用户

Canalys研究经理Cynthia Chen表示：“除了中国，新兴市场在全球增长中扮演了关键角色，小米、华为和传音通过提升品牌认知度，推动出货量的增长。”

中东地区引领全球扩张，同比增长55%，紧随其后的是东南亚（45%）、拉丁美洲（21%）和中东欧（20%）。这一增长主要来自于价格亲民的基础设备，品牌通过价格的可负担性和扩展零售渠道来吸引首次购买者。

基础手表延续增长势头，基础手环迎来复苏

基础手表仍是市场增长的主要推动力，继2023年强劲增长25%后，2024年再增长8%。华为和小米合计占据41%的市场份额，这两家厂商积极拓展产品线。基础手表的已不再局限于对入门级手环的逐步升级，而是向更商务化、高级运动及医疗导向的设备转型，如小米Watch S系列和华为Watch D系列。

与此同时，基础手环市场在多年下滑后迎来复苏。第三季度出货量重回增长（增长7%），并在第四季度大幅加速（增长49%），主要受小米（46%）、三星（18%）和华为（17%）的推动。这一回暖趋势凸显了消费者对简单、轻便、非侵入式可穿戴腕带设备的持续需求，尤其是在健康与健身追踪方面。此外，智能戒指的流行趋势也反映出市场对极简可穿戴产品的偏好正在增长。

三星通过推出Galaxy Fit 3重新进入基础健身手环市场，填补了其产品线的空白并加剧了竞争。这一举措促使小米在拉美、中东和东南亚等市场调整定价和分销策略，作为其将用户转向更高利润可穿戴腕带设备战略的一部分。同样，三星重返这一市场的战略目标是通过入门级可穿戴腕带设备吸引新用户加入三星健康生态系统，然后逐步引导他们升级到智能手表，同时增强该生态系统在预算有限和中端三星手机用户中的覆盖范围。

展望 2025：创新和市场扩展是增长的关键

Cynthia补充道：“2024年可穿戴腕带设备市场的持续扩张，凸显了新兴市场对价格亲民设备需求的增长。但成熟市场面临越来越大的挑战，较长的升级周期和创新停滞导致需求放缓。”

Leathem表示：“随着厂商应对市场变化，2025年及未来的发展，将取决于平衡创新与价格亲民的特性，扩展全球市场份额，并利用智能戒指、高级健康追踪等新兴趋势来推动用户采纳。”