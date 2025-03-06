据 Kotaku 报道，索尼虽然在单机游戏领域屡创佳绩，但在实时服务型游戏（live service）领域，其表现却未能延续成功。

继《星鸣特攻》项目遭遇重大失利后，索尼正重新评估其多人在线游戏计划，并缩减相关团队规模，此次裁员浪潮是继 2024 年索尼裁员 900 多人后的又一举措。

索尼旗下第一方开发商 Visual Arts 本周已启动裁员，受影响的团队范围广泛。尽管索尼尚未对此发表评论，但 LinkedIn 上多名现任及前任 PlayStation 开发者的帖子证实，多个项目团队目前已开启裁员。

前 Visual Arts 项目经理 Abby LeMaster 在帖子中表示：

今早得知许多朋友和前同事被裁，心情沉重。PSVA 裁掉了拥有数十年专业经验的开发者，这些人才将难以弥补。游戏行业充满不确定性，但我在 PSVA 共事的同事们的技能、经验和热情无可否认。

他曾参与《神秘海域》和《最后生还者》等知名系列游戏的开发。

与此同时，PlayStation Studios Malaysia 也传出裁员消息。该工作室高级项目经理 Johann Affendy Mahfoor 证实，支持工作室正经历“一波”裁员，该工作室曾参与《星鸣特攻》和《最后生还者 2 重制版》等项目的开发。