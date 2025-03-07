2025款小鹏G9发布，作为改款车型，其主要升级图灵AI智驾，全系标配高阶智驾以及双腔空气悬架等。据官方表示，该车将月月都有OTA更新，季度拥有大版本的调整。同时，端到端大模型每2天迭代1次，每18个月智驾能力提升30倍。值得一提的是，截止2025年1月，小鹏自营站达2060座，其中超充/超快充站超1500座，液冷超快充站达1000座；自营站覆盖全国420+城市。

2025款小鹏G9升级了电动吸合门、感应尾门、全新20英寸五辐式轮圈造型等，并增加了黑武士版本（选用暗夜黑车色，轮圈、车标、翼子板等进行了熏黑处理）。同时，该车拥有5G车联网、支持DOCK自定义常用功能或应用，并且支持多屏联动、跨设备应用投屏、跨设备车控互联、跨系统手车互联。

硬件配置方面，该车全系标配MAX高阶智驾，拥有508Tops算例的双NVIDIADRIVE Orin智驾芯片、26个感知硬件：摄像头*11（前视双目*1、后视*1、侧视*4、环视*4、DMS*1）、毫米波雷达*3、超声波雷达*12以及前视双目+后视摄像头应用Lofic架构等。据官方介绍，视觉感知距离较上一代提升125%，识别速度提升40%，视觉感知障碍物类别达49种，动静态障碍物均能精准识别等。

2025款小鹏G9的底盘硬件采用德国Vibracoustic威巴克双腔空气悬架，倍适登DampTronic智能可变阻尼减振器，具备9种驾驶模式，5档高度调节，3档软硬调节。