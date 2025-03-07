传音旗下中高端品牌TECNO发布了两款AI智能眼镜：TECNO AI Glasses和AI Glasses Pro。据悉，两款AI智能眼镜均由传音与业内知名方案商莫界科技联合打造。

外观与基础配置方面，TECNO AI Glasses采用轻质复合材料与铝合金设计，左侧配备单枚摄像头，主打AI交互与拍摄功能，无显示模块。AI Glasses Pro则在基础版上加入单绿色显示模块，显示方案为MicroLED+树脂衍射光波导，为双目异显方案，摄像头位于镜架中央。两款产品搭载意法半导体STM32N6芯片，集成ISP图像处理与NPU神经处理单元，可运行预训练AI模型处理图像与数据。Pro版整机重量约40-50克，内置250mAh电池。

Pro版采用的树脂衍射光波导为莫界科技方案。目前莫界科技仍是业界少数掌握树脂衍射光波导量产核心技术的企业，据了解，相比传统玻璃材质，该技术以8寸树脂晶圆为基底，重量减轻50%-70%，抗跌落与抗冲击性能提升，同时支持屈光定制。双目异显方案通过左右光机投射不同画面，实现导航、时间等信息分屏显示，并可生成单绿色3D视觉效果。

功能与应用场景方面，两款产品均支持语音助手、实时翻译、备忘录提醒等功能，Pro版因搭载显示模块可扩展导航指引、文本提词等场景。通过连接传音手机，可实现设备联动操作。拍摄方面，Pro版支持50MP拍摄，并配备独立AI语音助手Tecno AI，提供实时翻译、导航播报、智能家居控制等功能。标准版侧重语音交互，支持备忘录、音乐播放等基础应用。