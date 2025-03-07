特斯拉日本宣布，3 月 31 日起，面向日本市场的 Model S 和 Model X 车型将停止生产。4 月 1 日起，当地将只销售库存车和二手车，不再接受新车定制订单。

今年早些时候，特斯拉汽车工程副总裁拉尔斯`莫拉维（Lars Moravy）表示，目前公司并无计划将 Model S 和 Model X 从产品线中移除。“稍安勿躁，我们很快会有动作。几年前的那次升级在车辆架构和结构方面比大多数人想象的要大得多。但今年晚些时候，我们会再次关注它们，确保它们也能获得一些我们为 Model 3 和 Model Y 所投入的技术升级。”他还确认，Model S 和 Model X 在“可预见的未来”不会停产。

然而，马斯克曾对特斯拉在日本市场表现不佳而感到恼火。据此前报道，马斯克去年年初在财报电话会上直言：“在一些地区，我们的市场份额非常低，比如日本。我们至少应该拥有与其他非日本车企相称的市场份额，比如奔驰或者宝马，目前显然并没有。”

马斯克将其归咎于“缺乏认识”，他说这是自己从日本朋友那里听说的观点。（特斯拉在当地市场低迷）问题的所在并非“缺乏雄心”，然而马斯克曾经预测日本将成为特斯拉在美国以外的最大市场。