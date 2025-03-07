广汽传祺近日正式揭晓了其全新的向往车系，作为广汽传祺“三年番禺行动”的核心支柱，传祺向往车系承载着品牌全面高端化的使命。它不仅是EV+战略的承接与升级，更是从产品、技术、设计到服务的全维度跃迁：

产品进阶：覆盖SUV、MPV及概念旗舰，满足精英家庭、商务领袖与未来探索者的多元需求；

技术引领：智电科技i-GTEC 3.0深度整合华为尖端技术，打造“软件定义汽车”的智驾新范式；

设计升华：以“中正大气的先锋设计”诠释东方美学，将传统文化与现代科技完美融合；

服务革新：全天候智享服务体系，重新定义用户出行的每一程陪伴。

广汽旗下定位“精英家庭中大型智能 SUV ”的新车传祺向往 S7 也正式开启预售，国补后的价格区间为 19.48 万 – 23.48 万元，提供 205km Max 版、205km Max 智驾版、205km Max 激光雷达版、180km Ultra 四驱版和 180km Ultra 四驱激光雷达版五种车型。

内饰及配置方面，新车座椅支持四座加热通风按摩，采用 7㎡ NAPPA 真皮座椅面料。车内配备 17.3 吋 3K 高清吸顶屏、四门无感电吸、“日照金山”可翻转升降音响、22 音响杜比全景声 7.3.4 声道。

该车配备了 200m 可变焦激光雷达，支持无图端到端智驾；搭载 ADiGO 6.0 全新交互界面，配备高通 8295P 高性能芯片。

动力方面，传祺向往 S7 提供 205km Max 版和 180km Ultra 四驱版两种动力选择。新车采用超级增程系统，配备双电机智能电四驱，可以实现 1150km 综合续航。其中，该车搭载的 1.5T 发动机最大功率 118kW。