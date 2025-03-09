科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2025.03.03-2025.03.09）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

正如本周的文章所述，在东南亚，当人们谈起数据中心的时候，拥有深厚人才基础的新加坡或者正在愈发吸引外界关注和投资的马来西亚会是这里的首选项。不过，对泰国来说，随着东南亚以及外部格局的不断变化，想要成为这里的区域数据中心或许也并不是一件太过遥远的事情。

在马来亚投资银行看来，一方面，近年来，泰国数据中心的规模正在快速扩张，并且也在收获更多的外部目光（比如亚马逊、谷歌、微软以及近期的TikTok）。而随着越来越多数据中心设施及承诺的到来，针对在泰国发展数据中心的后续需求也在随之进一步提升。

另一方面，该机构也在报告中指出，在美国人工智能扩散框架等的AI芯片出口限令下，对东南亚地区而言，在单一国家“汇聚”过多算力可能会导致企业触发这一禁令。在这样的背景下，从地域层面进行多元化的投资战略可能会成为这些企业规避风险的一种可行策略。而这有望为泰国带来新的机遇。

此外，在地理因素层面，作为连接中国、印度、越南、马来西亚等市场的天然东盟枢纽，泰国相对庞大的辐射能力也为促进其成为“区域数据流动中转站”创造了更多可能和独特竞争优势。。

当然，不容忽视的是，尽管泰国正不断努力在这场竞赛中追赶着其他选手，长期来看，无论是运营成本（比如电力或者水资源）还是运营支持（比如人才），这里仍存在着一些并不能很快解决的挑战。不过，随着东南亚数字十年的进一步到来，以数据为中心的变革也将为东南亚带来一些新的剧本——其中，泰国也将从中证明，这里也有望成为撬动这场变革的支点。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

马来西亚数字投资在去年创纪录：马来西亚数字经济发展局（MDEC）日前在一份声明中表示，在稳定的政府和亲商政策的推动下，马来西亚数字投资去年预计将达到创纪录的1636亿林吉特（约合2645亿人民币）。而作为对比，这一数字在23年为468亿林吉特（约合756亿人民币）。

星链将很快获得越南运营许可：据媒体报道，越南当局近期表示，其相关部门正在尽快向马斯克的星链公司发出许可证，让星链在越南试点提供卫星互联网服务，并允许星链完全持有它在越南子公司的股权。

相应的，媒体指出，此前，越南向来对互联网等被视为敏感经济领域的外资股权采取严格限制，外资不能完全拥有当地互联网企业，而星链因此一直被拒于门外。如今，越南批准星链进场，这标志了越南立场的转变。

马来西亚首相安华：Arm 即将签署在马建设基地协议：据马来西亚国家新闻社 BERNAMA 报道，该国首相安华（也译为安瓦尔）当地时间 2 月 28 日表示其于同日与 Arm 首席执行官雷内・哈斯（Rene Haas）进行了在线会谈，Arm 母公司软银首席执行官孙正义同样参会。

安华称马来西亚政府与 Arm 双方将在本周敲定并签署一项基地建设协议。他表示国际芯片设计巨头的投资也是对该国专业半导体人才储备的一项挑战。

报告：泰国银行收紧汽车贷款发放 新能源汽车销量应声下滑：据BNEF短篇报告，2024年泰国新能源乘用车销量首次出现下滑，因获银行批准的汽车贷款减少以及家庭债务上升。去年新能源汽车销量较2023年下降10%至约79,200辆。与此同时，包括燃油车在内的乘用车总销量下降23%至490,999辆，为2010年以来的最低水平。泰国的银行收紧了汽车相关贷款的放贷标准，以遏制不良贷款上升。根据泰国央行的数据，截至2024年第三季度末，泰国逾期超过三个月未偿付的汽车贷款达450亿泰铢（合7.37亿美元）。这占个人不良贷款总额的14%。据报道，汽车贷款的拒绝率高达70%。

Grab收购马来西亚连锁超市Everrise：动点出海获悉，总部位于新加坡的东南亚超级应用Grab已于近期从马来西亚私募股权机构Navis Capital Partners处收购了其Everrise连锁超市业务。据介绍，Everrise 总部位于古晋，是东马来西亚规模最大、发展最快的高档杂货连锁店，在砂拉越和沙巴拥有19家分店。

150兆瓦容量，越南将迎来国内最大数据设施：据外媒报道，总部设在越南的西贡资产管理公司（Saigon Asset Management，SAM）本周宣布，将启动价值15亿美元的数据中心枢纽项目。据悉，这个被命名为“SAM DigitalHub”的150兆瓦数据中心建成后，将成为越南最大的数据设施。

印尼为苹果产品颁发“本地含量”证书，但 iPhone 16 还不能卖：据路透社报道，印度尼西亚工业部发言人周五表示，该国已为苹果产品（包括 iPhone 16 手机）颁发了“本地含量”证书，并补充说，在进一步程序完成之前，该公司不能销售这些手机。

新加坡将投资5亿新元设半导体研发制造设施：3 月 6 日，据《联合早报》报道，新加坡副总理兼贸工部长颜金勇今日宣布，新加坡科技研究局将投资近 5 亿新元（约 27.18 亿元人民币），在新加坡半导体技术转化创新中心（NSTIC）增设国家半导体研发制造设施，新设施将于 2027 年投运，最初会聚焦先进封装技术。

马来西亚与软银旗下Arm签署2.5亿美元协议，以支持该国半导体行业：马来西亚已与英国芯片设计公司Arm Holdings达成协议，以使用后者的先进技术。这个东南亚国家正寻求加强其在半导体上游供应链中的作用，并向高科技产业转型。

周三，马来西亚签署了一项协议，将在10年内向软银集团旗下的Arm支付2.5亿美元，以获得知识产权授权，涵盖七个计算子系统和Arm Flexible Access计划。预计该协议将推动马来西亚实现生产先进制程芯片的目标。

投融资

健康科技公司Bumame获得Pre-A轮融资：Bumame成立于2020年，是一家医疗健康解决方案提供商，早期主要为印尼居民进行新冠检测，现旨在提供常规健康检查（比如体检）、诊断、以及个性化健康计划等相关服务。

观点&观察

机构：不止马来西亚和新加坡，泰国也有望成为东盟数据中心要地：马来亚投资银行（Maybank Investment Bank）在近期的一份报告中指出，当前在东盟地区，尽管马来西亚和新加坡在数据中心投资方面处于领先地位，随着越来越多的巨型企业和内容巨头公布了其在泰国建设云业务的规划，对泰国来说，这里也有望成为东盟地区的另一大数据中心投资要地。