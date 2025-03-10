彭博社记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》中透露，苹果近期推迟了备受期待的 Siri 人工智能升级，而这一决定也波及了苹果传闻中的智能显示屏项目。这款智能显示屏原本计划于今年初推出，旨在作为智能家居中心，并配备显示屏，与亚马逊、Google 等主要智能家居竞争对手的产品类似。

报道称，苹果曾一度希望在 3 月份推出这款产品。但由于该设备在一定程度上依赖于升级的 Siri 功能，因此也被推迟了。与此同时，苹果已经开放了内部测试计划，允许选定的员工将其带回家并提供反馈。

据悉，该设备预计将作为苹果首款支持 Apple Intelligence 的智能家居中心，运行 tvOS 系统，并支持原生苹果应用，如日历、备忘录，并且根据最近的传言，还将与苹果的信息应用兼容。

然而苹果已经表示，其升级版 Siri 的开发进度“比我们预期的要长”，并表示将在“未来一年内”推出，暗示该功能可能无法如最初承诺的那样成为 iOS 18 的一部分。目前版本的 Apple Intelligence 尚未提供智能家居功能，因此在 Siri AI 升级尚未完成的情况下推出智能显示屏似乎并不合理。

与此同时，苹果的竞争对手似乎在智能家居领域取得了进展。尽管亚马逊在将人工智能整合到 Alexa 中也面临过挑战，但该公司已宣布推出 Alexa Plus，首先应用于其 Echo Show 智能显示屏系列，包括最近推出的 Echo Show 21。Google 也在去年 12 月开始推出类似的 Gemini 功能，但仅限于部分 Nest 扬声器。不过，这两家公司的相关产品目前都处于有限的推广阶段，尚未完全进入公众市场。