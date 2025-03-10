在 2 月车市的成绩单上，比亚迪无疑是最耀眼的明星。即使处于传统销售淡季，还叠加春节假期，比亚迪却交出了一份不错的答卷 —— 销量超 32 万辆，继续稳坐中国市场销冠宝座，不惧2月淡季影响，卖出旺季销量，这份成绩的含金量十足。

从细分市场来看，比亚迪多款车型表现堪称卓越，逆势上扬的姿态彰显出强大的市场竞争力。在 SUV 领域，宋 PLUS DM-i 二月销售 38741 辆，销量是去年同期的两倍多；宋家族 2 月总销量达 89650 辆，仅一年时间，便增长为去年同期销量的 2.5 倍。这一数据有多惊人？宋家族单一车系的销量超过了长城、吉利银河 2 月的销量，已然成为中国最具价值的车型 IP 之一，成为消费者心目中 SUV 的热门之选。

A 级家轿市场中，秦家族同样表现亮眼。2 月销售 42433 辆，同比去年增长 162.1%。

值得一提的是，比亚迪的产品矩阵全面覆盖纯电、混动领域，完美契合全球电动化浪潮，满足了多元化的市场需求。无论是追求极致续航的纯电用户，还是对补能便利性有要求的混动用户，都能在比亚迪的产品中找到心仪之选。

比亚迪在海外市场的表现更是可圈可点。2 月海外市场销量再创新高，达到 67025 台，连续两个月突破六万台，若算上皮卡的出口量，更是突破 7 万大关。这一成绩远超新势力蔚小理三家车企的总和，甚至能媲美其他大厂总销量。在英国、西班牙和葡萄牙等市场，1 月份比亚迪销量成功反超特斯拉，比亚迪在巴西、墨西哥等国荣膺纯电和插混销冠。海外销量、口碑、品牌影响力全面提升，进一步巩固了其全球新能源领导者的地位。

比亚迪 2 月的亮眼销量，是其多年来在技术研发、产品布局、市场拓展等多方面深耕细作的成果。在未来，比亚迪有望继续保持这一强劲的发展势头，为全球新能源汽车产业注入源源不断的活力，引领行业走向更加辉煌的明天。