随着 AI 伴侣的兴起，越来越多的人开始将这类人工智能作为线上朋友甚至情感伴侣，这一现象引发了专家们对现实世界中人际关系和社交联系可能受到影响的担忧。

《连接的艺术与科学：为何社交健康是迈向更长寿、健康与幸福生活的关键要素》一书的作者 Kasley Killam 指出，AI 作为一种工具用于练习社交互动或许存在一定益处，但该技术只能作为我们人际关系和现实社交联系的补充，而非替代品。

在 SXSW 大会上，这位哈佛大学公共卫生学院的毕业生在小组讨论中表示，她对 AI 能够提升人们的社交技能持怀疑态度。她提到，AI 公司常常宣传其 AI 伴侣能够帮助人们练习对话和其他社交技能，以便应用到现实生活中。对此，Killam 表示：“这或许有一定道理，但我警告说，这种练习不应取代现实世界的联系。”

Killam 认为，人们应该生活在一个能够舒适且有机会进行面对面交流的社会中，比如在学校教授这些技能并在现实生活中实时练习，这样就能成为我们应对生活的一种工具。

Killam 还指出，在她为自己的书做研究时，她发现已有“数亿”用户将 AI 当作“朋友、恋人、丈夫、妻子、男朋友或女朋友”来使用。应用情报提供商 Appfigures 的最新研究显示，2024 年 AI 伴侣移动应用的收入同比增长超过 652%，全年吸引了 5500 万美元的消费者支出。其中，美国是这类应用的最大市场，占去年总消费支出的 30.5%。

Killam 表示：“我对这一现象有很多感受。一方面，我感到担忧。我们似乎已经形成了一种文化，让人们觉得需要依靠 AI 来获得陪伴，这令人担忧。另一方面，如果 AI 只是我们面对面关系的补充……也许那会很棒。”

她承认像 ChatGPT 这样的 AI 聊天机器人有时确实有用，但她建议这些工具最好作为我们社交健康“组合”的一部分，而不是取代真实的人际关系。她指出：“社交健康的一个基本原则是，重要的是要有多样化的来源，而不仅仅是一个。你不会只和你的伴侣社交，而不与其他人交往。你有朋友，你会和同事交谈，你会和咖啡师闲聊，还有其他人。所以如果 AI 是这些来源之一，我是接受的。当它成为唯一或主要来源时，那就有问题了。”

此外，Killam 还探讨了技术与社交健康的其他交叉领域，包括它对孤独症流行的影响、我们“忙碌文化”的影响，以及人们现在花时间浏览社交媒体或听音乐、看电视来消磨时间，而不是与他人交谈的现象。她建议，在闲暇时间可以尝试给朋友打电话或发短信，而不是立即求助于技术来娱乐自己。