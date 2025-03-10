多年来，任天堂凭借 Switch 游戏机在掌机游戏领域占据主导地位，如今其继任者 Switch 2 即将推出。目前，我们仅能通过一段官方发布的简短视频预告了解该主机的有限信息，但一项新专利或许透露了 Switch 2 将带来怎样的全新体验。

根据一项新发现的任天堂专利，Switch 2 可能会配备一种创新的磁吸式附件，用于实现双屏游戏玩法。该专利文件指出，该装置能够相对主机旋转并固定手机或其他设备，并通过磁力实现设备的吸附与分离。这一设计不仅支持将手机作为第二屏幕使用，还可以根据需求选择单屏或双屏模式。

专利中提到的“连接结构与吸附结构”涉及一种可围绕磁力方向旋转的耦合结构，两个装置能够相对彼此旋转，并且可以方便地吸附与分离。此外，该装置还可能作为手持设备的支架，为用户带来更大的灵活性。

更值得一提的是，该专利还展示了一种适配床上用品的固定装置，表明该设备可以吸附在柔软表面，如床、沙发等，为玩家提供更加便捷的游戏体验。专利中描述的附件结构包括一个床上用品适配器和一个连接仪器，其中床上用品适配器包含固定部分和接触部分。

任天堂在过去的游戏机中已经多次探索双屏功能，因此 Switch 2 有望在此基础上更进一步。不过，在更多细节公布之前，仍需保持谨慎乐观的态度。