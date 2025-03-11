吉利银河翼真L380陆地空客系列正式上市，共推出5个版型，售价29.99-59.99万元，其中508km典藏版买车送海南黄花梨树一颗。作为吉利银河的首款高端MPV，吉利银河翼真L380陆地空客系列基于吉利全面领先的电动化、智能化体系打造。

翼真L380由前宾利设计师Brett Boydell领衔设计，外观设计灵感念来自A380大飞机，线条简洁又富有美感，突破了传统MPV的大嘴造型和子弹头造型，给人一种大体量的视觉感受。分体式大灯以及环形LED日行灯，提升了整车的辨识度。新车采用了较为简约的设计风格，拥有纯色以及双色拼接搭配。大面积隐私玻璃以及钢琴漆ABCD柱的设计，营造出悬浮式车顶的视觉效果。新车长宽高分别为5316/1998/1940mm，轴距为3185mm。

新车搭载了Flyme Auto For LEVC OS座舱操作系统，其中，6座版型人均座舱面积逾1.13㎡，媲美空客A380头等舱，带来同级最宽敞的乘坐空间；二排乘坐空间1000mm，三排乘坐空间940mm，二三排空间表现同级最优，带来行业首创的空间平权体验。另外，凭借超长的轴距，翼真L380还拥有8座版车型，除此之外，还有3、4、5、7座版车型可选。

动力方面，L380提供单电机和双电机两种动力版本。其中，单电机版本车型搭载最大功率200kW，最大扭矩343N·m，双电机版本最大功率400kW，最大扭矩686N·m，百公里加速5.5s。值得一提的是，LEVC L380提供100kW、116kWh、140kWh（宁德时代CTP 3.0麒麟电池）三种电池容量，其中，140kW版本续航里程超800km。15分钟快充补能，续航增加350km。

主动安全方面，L380采用28颗高精度感知元件赋能10项智能感知与24项执行能力，全方位辅助用户预防预控。同级唯一的NVS红外夜视系统，可实现行业最远300m探测距离，恶劣天气仍可清晰成像；AR-HUD集成A柱盲区监测与夜视影像，驾驶视野无界通透。