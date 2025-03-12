企业人工智能独角兽公司 Dataiku 的一项调查发现，CEO 们担心 AI 会让他们丢掉工作。

Dataiku 公布了由民意调查公司对来自英国、美国、德国和法国的 500 多位 CEO 进行的一项调查结果。这些受访者所领导的公司年收入超过 5 亿美元，员工人数超过 500 人，其中四分之一是科技公司，其余的是 Dataiku 所称的“非科技公司”。

在这项调查中，74% 的 CEO 承认，如果不能实现有意义的由 AI 驱动的收益，他们可能会在两年内丢掉工作。94% 的 CEO 表示，一个 AI 智能体可以提供比人类董事会成员更好的商业建议。

AI 也加剧了 CEO 们对竞争对手的担忧。超过 70% 的 CEO 认为，由于人工智战略失败，同行中的某位 CEO 可能在 2025 年底前被解雇，而 54% 的 CEO 表示，已经有竞争对手采用了比他们更好的人工智能战略。

一位 CEO 表示：“OpenAI 是我们的大脑，但明天 Google 可能会推出一些东西，或者其他公司也会。如果我们全力投入使用 GPT 企业版，或者使用微软的 Copilot，我们就会被锁定在一个生态系统中。我们不想要这样！”

另一位 CEO 表示：“如果我们不能完全定制或管理 AI 以满足我们的需求，那就感觉像是在让别人来决定我们的业务应该如何运行。这种风险是我无法接受的。”

CEO 们在调查中表达了对 AI 治理的焦虑，94% 的 CEO 表示，他们怀疑员工在未经官方批准的情况下偷偷使用生成式 AI 工具。Dataiku 表示，该公司已经在其平台上扩展了治理工具，以帮助其他公司管理这项技术。