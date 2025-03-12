IDC在近期发布的一份报告中指出，在数字支付和区域互通趋势的推动下，到2028年，东南亚电商市场规模将达到3250亿美元。同时，数字支付将占其电商支付总额的94%。

报告表示，就数字支付而言，届时，国内支付（domestic payments）和移动钱包将是该领域增长最为显著的两大业务方向。此外，实时支付（RTP）也将在这一年呈指数级增长，并达到11万亿美元以上。

具体而言，2023年期间，移动钱包成为印尼、马来西亚和越南的首选支付方式，国内支付则在新加坡和泰国占据主导地位。

而这一趋势也持续到24年。在接受调查的新加坡和菲律宾商家中，报告称，移动钱包成为第二大最受接受的支付方式，并在印尼和泰国位列第三。

把目光转到机遇方面。到28年，东南亚内部的跨境贸易预计将达到146亿美元，较23年增长2.8倍。同时，随着东南亚区域支付互联互通合作倡议（RPC）的不断深化，在东南亚，跨国支付将会变得更加高效快捷。再加上更高的跨境贸易回报率——在接受调查的东南亚商家中，有62%的受访者跨境销售服务和产品的平均交易额比国内高21%，以及尚待充分开发的东南亚内部贸易潜力，报告认为，东南亚地区内部的跨境贸易也存在着巨大机遇。

而基于这一前景，IDC认为，通过战略性地解决这些因素，企业可以充分释放区域内贸易潜力并推动可持续增长。