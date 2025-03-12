在新能源豪华SUV的赛道上，腾势N9以“科技与豪华全能”的姿态介入市场，将设计与功能融合，希望打开市场。作为品牌旗舰车型，它的庞大身躯使得其成为腾势最大的车型，也通过“因合而和”的设计哲学，将移动空间升华为“可城可野，宜商宜家”的第三生活场景。

腾势N9的前脸以“顶天立地”的方正造型打破传统SUV的圆润流线，封闭式格栅搭配双星冕大灯，既延续了腾势家族的硬派基因，又通过DLP数字投影、可发光LOGO等细节注入未来感，厂商也希望科技带来的个性化吸引一部分年轻人群。

车侧采用“拱门型”轮眉与无侧水切设计，22英寸熏黑轮毂与黄色卡钳彰显运动基因，而隐藏式门把手与电动伸缩侧踏板则兼顾优雅与便利。

车尾的平整截面与双层尾灯设计，既优化风阻又提升辨识度，高位刹车灯与发光LOGO的点缀，让整车在夜色中更显锋芒。

如果从尺寸上来说，N9 应该是满足了大部分用户对于大空间的需求，同级别问界M9（5230/3110mm）与理想L9（5218/3105mm）略微逊色一点点，比肩路虎揽胜加长版。其2030mm车宽与1830mm车高，配合电池车身一体化设计，实现第三排腿部空间优于竞品15%，头部空间多出8%。更以多种座椅组合模式，一键切换露营大床、私享影院等场景，将“六座同权”理念做了一个诠释。

实际感受来说，三排的进入也比较方便，不会显得拘谨。后备箱扩展后虽能容纳5个20寸登机箱，但盖板台阶设计稍显不便。

踏入车内，腾势N9以“合”为设计核心，融合了科技感和人文情怀。中控台采用T型对称布局，彩电方面的配置也比较到位：17.3英寸悬浮中控屏、13.2英寸全液晶仪表与副驾娱乐屏构成三屏联动，配合50英寸AR-HUD，实现信息分层交互。

水晶按键、木纹饰板与Nappa真皮包裹，营造出高端的触感与视觉高级感。座椅系统也比较人性化：前排主动侧翼座椅提供驾驶支撑，副驾零重力浮感座椅带四向腿托，二排独立航空座椅支持14向调节与电动横移，三排座椅更首创座垫抬升功能，配合侧窗遮阳帘，将“小板凳”老问题做了解决。

其它细节方面，配合11.5L双层冰箱、220V电源接口与吸顶屏，实现“移动起居室”到“户外露营基地”的无缝切换。

腾势N9搭载的易三方平台，以三电机协同与后轮独立转向技术，赋予车辆蟹行模式、圆规调头等突破性功能，配合云辇-A空气悬架与天神之眼B智驾系统，显然是想让车型本身卖点满配，适应市场竞争需求。

系统上支持多屏联动与全局语音交互，帝瓦雷音响系统与64色氛围灯，具备智能互联功能，可与手机等智能设备实现无缝连接，驾驶者可以通过手机 APP 远程控制车辆的一些功能，比如远程解锁、远程启动、调节空调温度等。

腾势N9想做的是承载家庭、商务的兼具产品。作为后来者，其系统优化与细节打磨都下了功夫，现在就看其市场表现，预售价格区间为 45 – 55 万元，能否在既有的市场格局中杀出一条道路，就看其最终的定价是否能够和产品力匹配，从而拉开和对手的身位，市场将会给出客观的答案。