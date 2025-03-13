宝马发布全新一代智能电子电气架构，该架构覆盖全动力系统和全细分车型，具有更智能、更强大、更高效的特点。全新电子电气架构支持AI用户体验和场景，相较于现款车型集成算力提升逾20倍。4台高性能计算机即“超级大脑”负责整合4大核心用户功能：车载娱乐系统、自动驾驶系统、驾驶动态控制系统，以及车辆进入、空调与舒适体验等基础功能。

据介绍，全新一代智能电子电气架构有三大特征。

一是全域覆盖与高效协同。作为全球首个覆盖燃油、混动、纯电全动力系统的电子电气架构，其通过区域线束设计减少600米线束长度，实现30%轻量化。高速数据传输系统以10Gbps速率连接50余个传感器，形成车辆的“数字化神经系统”。

二是四大超级大脑分工。全景iDrive超级大脑运行BMW新世代操作系统X，整合视平线全景显示、3D HUD与向心中控，支持多模态交互与生成式AI服务；驾控超级大脑（Heart of Joy）融合动力与底盘控制，响应延迟低于1毫秒，纯电车型首次搭载自主开发的动态性能控制系统，实现精准操控与高效能量回收；自动驾驶超级大脑集成高阶自动驾驶功能，算力较前代提升20倍；车辆控制超级大脑管理100项基础功能，每日可处理20万次软件构建任务。

三是软件定义汽车新范式。基于支持7.5万虚拟CPU的开发平台，宝马构建起可容纳超万名开发者协同的软件生态，实现“开发-测试-部署”全流程敏捷迭代。用户可通过OTA持续获得场景化AI功能升级，如智能充电规划、自适应驾驶模式等。