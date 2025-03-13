CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）日前发表博文报道称，苹果的入门 iPhone 机型（包括 iPhone SE 和 iPhone mini 系列）虽然销量占比持续下滑至 5%，但其整体表现依然强劲。

iPhone 16e 定位不清晰

该机构认为 iPhone 16e 被列为 iPhone 16 系列的最新成员，但其价格却比此前的 iPhone SE 高出不少。

该机虽然是 iPhone 系列中最便宜的机型，但苹果并未将其定位为纯粹的入门级手机，而是定位为次旗舰机型。

CIRP 认为，iPhone SE 的定位比较清晰，一方面吸引安卓用户，另一方面吸引首次购买智能手机的消费者，但 iPhone 16e 的定位就显得有点模糊。

低价 iPhone 市场表现

近年来，苹果在低价智能手机市场的表现并不理想。自 2020 年重新推出 iPhone SE 以来，包括 SE 和 iPhone 12/13 mini 在内的低价机型在总销量中的占比从未超过 20%，并在最近几个季度降至 5%。

特别是 iPhone 12/13 mini，其市场份额在 2022 年 9 月达到 8% 的峰值后迅速下滑，最终停售。

苹果的双重策略

苹果通过两种方式吸引预算有限的消费者：一是推出新的低价机型，二是以逐步降价的方式销售旧款旗舰机型。然而，这两种策略的效果并不均衡。

苹果在销售旧款旗舰机型方面相对成功，而 SE 和 mini 机型则表现不佳。iPhone 16e 的推出或许标志着苹果试图通过一款当前型号来服务价格敏感型用户，但其能否成功仍有待观察。