据 Game File 报道，Netflix 游戏部门的首位负责人——Mike Verdu 已离职。

Netflix 于 2021 年聘请了前 Oculus 和 EA 高管 Verdu 加入，负责启动并领导其游戏业务。在 Verdu 的领导下，Netflix 发布了一系列新游戏和移植游戏，并建立了内部游戏开发部门。

然而到 2024 年中，Netflix 改变了其游戏战略，并聘请了 Epic Games 游戏开发执行副总裁 Alain Tascan 领导其游戏业务。Verdu 直到 2024 年 11 月仍担任游戏副总裁，之后被任命为游戏生成式 AI 副总裁。

在领英上，Verdu 写道他的角色是“使用生成式 AI 推动‘一代人’的游戏开发和玩家体验的转折点”。他还补充说，他“专注于以创作者为先的 AI 愿景，将创意人才置于中心，AI 作为催化剂和加速器”。Verdu 尚未更新他的领英个人资料中的新职位。

报道提到，自从 Tascan 接管以来，Netflix 的游戏业务经历了一些重大变化。

2022 年，Netflix 聘请了前《守望先锋》负责人 Chacko Sonny 领导一个名为 Team Blue 的内部 3A 工作室。随后，该公司聘请了《光环》创意总监 Joseph Staten，以及《战神》艺术总监 Rafael Grassett，共同开发一款全新 IP 的多平台 3A 游戏。大手笔大项目，可以说是呈万物生机勃勃竞发之势。

但到了 2024 年 10 月，Netflix 关闭了 Team Blue，负责第二和第三方游戏开发和发行的 Leanne Loombe 也离职了。而在 2 月初，Netflix 取消了六款游戏的发布计划，这些游戏原本将登陆 iOS 和 Android 平台。