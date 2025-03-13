全球车2025款小鹏G6、2025款小鹏G9正式上市发售。六项全能纯电轿跑SUV 2025款小鹏G6发布三个版本，包括长续航 Max 科技版、长续航 Max 旗舰版和超长续航 Max 旗舰版，官方指导价分别为17.68万元、18.68万元和19.88万元。巅峰科技AI旗舰SUV 2025款小鹏G9发布三个版本，包括长续航 Max、超长续航 Max和超长续航四驱 Max，官方指导价分别为24.88万元、25.88万元和27.88万元。

2025款小鹏G6与2025款小鹏G9全系标配5C超充AI电池，充电1秒不止1公里，10分钟补能450公里，一杯咖啡的时间即可满电出发，-30℃极寒环境下充电效率也可比肩常温环境。2025款小鹏G6具备725km的超长续航和12.5kWh/100km的超低能耗，每公里费用不到4分钱；2025款小鹏G9最长续航达725km，低至13.9kWh/100km的能耗表现。

2025款小鹏G6与2025款小鹏G9全系标配图灵AI智驾，全面应用端到端大模型，上车自己开，下车自己停，带来堪比老司机的智驾体验，且不选装、不订阅、不付费，交付即享“车位到车位”，一套软件打通园区、城市、高速、停车场，全程体验无断点，真正实现0接管，让驾驶更加简单高效，提升出行效率。图灵AI智驾代表着小鹏汽车最高水准的智驾能力，也是全球范围内最领先的智驾能力之一，未来还将首发搭载园区漫游功能，无需学习记忆、无需导航、任意园区可用。

2025款小鹏G6有多达19项外观升级，前脸采用1942mm无断点星河光翼贯穿灯，并集成转向灯指示功能，兼具美感与实用双重价值。2025款小鹏G6对内饰也进行了33项焕新。采用超级星环内饰设计，全新仪表台星河律动阵列氛围灯与四门漫反射氛围灯，增添灵动与优雅。

2025款小鹏G9也标配AI智驾小蓝灯，并提供了星辰蓝、星际绿、星云白、暗夜黑四种外观颜色，还进化出“黑武士形态”，暗夜黑车色搭配黑色车身套件、20英寸熏黑运动轮毂以及熏黑卡钳。内饰层面，2025款小鹏G9全新定制百万级豪华舒适满配座椅，采用Nappa真皮材质、26mm同级最厚慢回弹座椅海绵，以及12层结构设计，长途久坐也不累。同时，座椅全系标配前后排座椅通风、加热、按摩，全系标配后排座椅靠背电动调节，并联合骨科专家联合研发了行业最大按摩力度的顶级十点指压式按摩，有行业首创的主动抗疲劳功能。