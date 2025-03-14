如今的中国汽车市场，有着最复杂的产品线和最激烈的竞争局面，不容有失。在这个牌桌上，你的没一张牌都要打的有策略，否则就会带来极大的运营压力。

本田刚刚在中国市场推出了双七车型：广汽本田的P7 和东风本田的S7。并且后者价格公布，但似乎并没有听到多少掌声，及时根据市场情况做出调整是上计。

本田双七P7/S7 产品力比较到位

从客观上来说，广汽本田P7与东风本田S7的推出，标志着本田在新能源领域的重大策略转变。两款车型以本田70年造车底蕴为根基，将燃油时代的“买发动机送车”基因延续至电动化赛道。两款车型均基于本田“云驰智能纯电W架构”打造，搭载宁德时代三元锂电池，其中P7高配版CLTC续航达650km。广汽本田P7与东风本田S7还采用联合开发的电池技术，兼顾性能与成本优势。本田在产品上，是下了足够的功夫的。

全系标配前双叉臂+后五连杆悬架，搭配电磁减震系统与50:50前后配重比，兼顾运动性能与舒适性。S7的零百加速最快4秒，麋鹿测试成绩优异，被评价为“机械素养扎实”。P7采用C型LED灯组与运动套件，内饰偏深色科技风；S7则延续家族硬朗线条，内饰更显豪华，两者都想通过外观与座舱风格差异形成错位竞争。

安全上，也给足了承诺。S7采用25%热成型钢车身（强度达潜艇级别）、五层A柱结构，电池包通过15层防护体系，维修成本不足竞品1/3，电池采用1.2万吨一体式压铸全铝外壳。本田全球首个新能源工厂以±0.5mm车身缝隙精度和5300项测试标准，做工上也秉承了本田一贯的品质。以“零压感座椅”“五档调光天幕”等细节体验，希望打造“舒享型”差异化标签。

就智能化来说，配置了Honda CONNECT 4.0智导互联系统，搭载12.3英寸悬浮式中控屏+11.5英寸HUD抬头显示，实现三屏联动。支持全场景语音交互，有搭载DMC驾驶员状态感知系统，可识别7种疲劳驾驶行为。Honda SENSING 360+高阶L2+智驾辅助系统也算到位，跟上了智驾的市场主流。

价格定位略高，有的功能并非标配可享受

上市初期本田也准备了 8.8 万的用户权益，用以拉动订单，但是这个权益包并没有那么动人。

虽然全系标配L2+级Honda SENSING 360+系统，但更高阶功能如自动泊车、高速领航辅助等需通过选装包获取。具体来说，开拓者饭特别驾驶模式S 疾驰模式/V专属模式选装售价为1000元/台，领航者版特别驾驶模式R超享模式/V专属模式选装售价为6000元/台，使用期限为终身有效(自激活之日起)。以上选装具体政策以新车购买时的政策为准。本田SENSING 360+安全超感中的高速领航辅助功能及Honda 智能泊车辅助功能选装售价为14000元/台，使用期限为5年(自激活之日起)到期后以厂家后续政策为准。

用户认为核心智驾功能应作为标配，而非以”权益包”形式二次收费。当然，用户也会和市面上其它竞品作为对比，做为造车的老牌车厂，在智驾已经成熟化的今天，本田应该给出诚意。

比如极速选装包价值3万元，限时售价9000元，包括电子外后视镜及显示屏、21英寸轮圈、流媒体后视镜和实景导航；舒享选装包价值4万元，限时售价1.9万元，包括ADS全时自适应减震系统、16扬声器BOSE音响、主/副驾头枕音响以及调光全景天幕等；这些权益包需额外支付费用。这种”顶配直降”策略虽降低购车门槛，却导致基础版配置缺失关键卖点。在信息发达的今天，年轻用户肯定喜欢所宣传的一些新奇的设计和功能，但如果走到店里发现电子外后视镜这种功能需要在价格包上做变动，会略显失望。

至高86888元权益仅限前1000名下定用户，且需叠加金融方案等条件，实际惠及面有限。普通用户仅能享受置换补贴、8年三电质保等基础权益。来店礼的充电权益也并非诱人，充电仅有 2500 元，而通常情况下，实际购车用户中约37%无自有车位，导致该权益实际价值缩水；直接送充电桩早已经是各大电车企业的标配，无需单独罗列出。

就对手来看，本田双七P7/S7 将面临几个主要的竞品，包括：特斯拉 Model Y 2025 款后轮驱动首发版指导售价 26.35 万； 零跑 C11 售价在 14.98-23.98 万元；深蓝 S07售价在 14.99-21.79 万元； 极氪 7X售价在 22.98-30.98 万元； 小鹏 G6售价在 20.99-27.99 万元；理想L6售价在24.98-27.98万元。而这些产品，有的在终端店和最终销售市场，有了一定的折让，虽然在产品上略有差异，但消费者会拿来做参考和对比。另外，还有一款重要的车型小米的YU7 也会紧跟其后，功能上肯定也是不会差。

市场是会对这个价格做出选择的，而在公布价格之后，东风本田S7 也并没有像其它车企一样公布大定的数据，如果是好的话，肯定会上一波海报。

总结：产品力可以，后续还有操作空间

当然，东风本田S7 已经公布售价。广汽本田P7 还没进入到主战场销售。好在本田的售后体系以及品牌的吸引力还在，但是想要让双七P7/S7 取得市场上的成功，恐怕要根据实际情况尽快调整价格策略。

如果价格调整到具备足够的性价比，市场的销量和认可度就会马上有所反应。反过来讲，双七本身产品素质不差，调出一个有诚意的价格，是个更加务实的做法。