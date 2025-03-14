据路透社报道，特斯拉正与百度合作，以提升其在中国市场的高级驾驶辅助系统（ADAS）的性能。上个月，特斯拉在中国推出的 FSD 系统引发了一些客户的批评，此次合作旨在解决相关问题。

据称，百度近期派遣了一支工程师团队前往特斯拉北京办公室，专注于将百度的导航地图信息，如车道标线和交通信号灯等数据，更好地整合到特斯拉的 FSD V13 软件中。此举的目标是通过更准确、更及时的地图信息，增强 FSD V13 对中国道路的适应性。

对此，特斯拉回应称，其与百度的合作仅限于地图导航层面，网传信息“特斯拉与百度合作提升其在中国市场的智能辅助驾驶系统的性能”不属实。

此次合作的背景是特斯拉在中国市场面临的数据和监管限制。由于中美两国的政策限制，特斯拉在将完整的 Autopilot 和 FSD 系统引入中国市场时面临诸多挑战。在美国，特斯拉的 FSD 系统无需依赖精确或最新的导航地图，因为当地的人工智能训练能够帮助车辆更好地行驶。然而在中国，特斯拉无法利用其在中国的 200 万辆电动汽车收集的数据来训练系统，这导致 FSD V13 在中国道路上的表现不尽如人意。据消息人士称，FSD V13 在中国市场的训练不足，导致驾驶员在使用过程中频繁出现交通违规行为，如误入错误车道或闯红灯。

此外，特斯拉无法将从中国街道收集的数据传输至美国进行系统训练，因为中国的数据法规要求其将数据存储在本地，并对数据出境进行审批。美国也禁止特斯拉在中国训练其人工智能软件，今年 1 月，马斯克在财报电话会议上将这一局面形容为“困境”。