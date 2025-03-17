比亚迪召开超级e平台技术发布暨汉L、唐L预售发布会，发布划时代超级e平台，推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片，核心三电全维升级, 实现电动化深度整合，刷新多项全球之最。在充电速度上，实现充电功率1兆瓦（1000kW），实现全球量产最高峰值充电速度1秒2公里，达到全球量产最快充电速度——闪充5分钟，畅行400公里；在性能上，达到单模块单电机功率580kW，最高车速超300km/h，定义全球最强专业纯电平台，首发搭载于划时代旗舰汉L、唐L，即日起正式开启预售。

此次发布的超级e平台，是全球首个量产的乘用车“全域千伏高压架构”，把电池、电机、电源、空调等都做到了1000V，将电动车带入千伏时代。 比亚迪此次还正式发布“闪充电池”，从电池正极到负极，全方位构建起超高速离子通道，将电池内阻降低50%，充电电流做到1000A，充电倍率达到10C，都是全球之最。在超高电压1000V和超大电流1000A的加持下，“闪充电池”可以做到全球量产最大充电功率1兆瓦（1000kW），让充电功率正式迈入“兆瓦时代”。兆瓦闪充可实现“1秒2公里”的全球量产最高峰值充电速度，为用户带来极致的充电体验。

本次发布会，比亚迪还发布了全球首款量产3万转电机。比亚迪高级副总裁罗红斌在发布会上表示：3万转电机不仅实现了车速的大幅提升，还可以大幅度降低电机重量，缩小电机体积，提高功率密度，重新定义巅峰性能，引领电驱总成进入 “3” 时代。为了匹配超高功率充电，比亚迪自研并量产了全新一代车规级碳化硅功率芯片，该芯片的电压等级高达1500V，是行业首次量产应用的、最高电压等级的车规级碳化硅功率芯片。

作为比亚迪超级e平台的首搭车型，汉L、唐L已开启预售，预售价格为：汉L EV 27-35万、唐L EV 28-36万；汉L DM、唐L DM同步开启盲订，将首搭DM-p王者混动技术。划时代技术矩阵，赋能划时代旗舰，汉L、唐L将于4月正式上市。