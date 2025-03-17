科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.03.10-2025.03.16）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

提起亚航（现在的名称为Capital A），人们可能会更多想起它“廉价航司”的定位，因为这会是此前它所主要传递出的业务方向。然而，基于它在媒体传播方面的一些表现，“亚航”可能又意味着是另一回事。

为什么这么说？自受到疫情冲击导致业务下滑并陷入PN17状态（简单理解为财务困境）后，无论是营收层面的骤降还是关于未来的不确定性，对亚航来说，这里会盘旋着一朵挥之不去的阴霾。这时，“求生”可能更能代表亚航当时的状态。

不过随后，亚航也展现出了它基于这一诉求的回应。正如我们所见，从告别单一航司定位的集团更名策略（Capital A）再到基于这一策略的业务重构——在旅游出行和生活方式业务，比如超级App、电子钱包、物流、叫车服务、品牌授权等方向上的尝试与探索，这家曾经距离破产仅一步之遥的企业，也正在通过更加多元化的发展路线，向外界传递出它想要努力自救的信号。

也如我们在这个过程中看到的那样，根据一份来自24年早些时候的数据，Capital A在去年三季度的亏损和营收均较上年同期呈现出了显著改善，分别达到了1.78亿林吉特（上年同期为9.01亿林吉特）以及42.3亿林吉特（相比于19.6亿林吉特）。而基于这些传递出来的表现，亚航的“自救”也显得更为真实了一些。

随着时间的指针从PN17后的2022年转向2025，现在，Capital A在尝试退出这一财务困境状态的进程中又向前迈进了一步。接下来，Capital A计划通过资本削减来抵消累积亏损，以及对业务单元进行重组，以为股东释放长期价值。不过在这个过程中，也需要注意的是，现阶段，航空业务仍是Capital A的核心收入来源。面对它想要自证的另一个愿景，或者说关于以非航空业务为体现的第二增长曲线，这里仍需要足够多的时间和投入来验证其可行性。而在这之后，对亚航来说，它所面临的才会是一个新的开始，关于新生的开始。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

Capital A的整顿计划获批：据悉，Capital A（前身为马来西亚廉价航空公司亚航集团）近日表示，其整顿计划已得到马来西亚证券交易所的批准。同时，该公司在一份声明中表示，这标志着“公司在退出PN17状态的进程上迈出了重要一步”。

广汽集团：积极研究以泰国为出口基地辐射全球市场的可行性：据广汽国际消息，近日，泰国工业部代表团到访广汽，双方就泰国新能源汽车市场政策、技术合作及产业园规划达成初步共识。广汽集团副总经理郁俊强调：“广汽集团正在加速开展国际化业务，泰国是广汽在东盟的战略市场。广汽埃安泰国工厂是广汽在海外投资建设的第一家工厂，一方面通过本地化生产满足泰国市场需求，另一方面广汽也在积极研究以泰国为出口基地辐射全球市场的可行性，助力泰国成为全球新能源汽车发展的典范和重要出口基地。”

印尼2月汽车销量实现自2023年6月以来首次增长，受电动车销售驱动：印尼汽车工业协会3月11日公布数据显示，印尼2月份汽车销量同比增长2.2%，实现自2023年6月以来首次增长。在主要为中国品牌的推动下，该国电动汽车销量提高。协会官员表示，此前由于消费者消费能力疲软以及人们在去年大选期间倾向于暂缓购车，这一东南亚最大经济体的汽车销售一直面临挑战。

VinFast加速布局印尼市场，拟部署10万个充电站：印尼投资部长表示，越南电动汽车制造商VinFast计划在印尼全国范围内安装多达10万个充电站。此前，印尼总统普拉博沃•苏比安托于周二会见了该公司代表。另外，部长Rosan Roeslani还表示，VinFast在西爪哇省的工厂将于明年投产，年产能为5万辆。该公司去年已开始建设这座价值2亿美元的电动汽车组装厂。

IDC：到28年，东南亚电商市场规模将达3250亿美元：IDC在近期发布的一份报告中指出，在数字支付和区域互通趋势的推动下，到2028年，东南亚电商市场规模将达到3250亿美元。同时，数字支付将占其电商支付总额的94%。

欣旺达投资 500 亿泰铢在泰国建厂，加速东南亚新能源汽车转型：泰国投资促进委员会（BOI）今日宣布，批准欣旺达电子投资超 500 亿泰铢（当前约 107.03 亿元人民币）在泰建设电池生产设施，这将成为泰国首个用于电动汽车动力电池的大型电池生产投资项目。

Shopee马来西亚本土店严查卖家身份验证，新增人脸识别机制：据卖家透露，Shopee马来西亚本土店近期加强卖家身份验证，要求卖家提交必要文件并进行人脸识别验证。卖家需登录Shopee应用程序完成扫脸验证，并在45天内提交所需材料，否则可能面临服务中断风险。

印尼批准五款苹果iPhone 16型号电信许可，禁售令解除迈出关键一步：印尼通信部宣布，已向苹果公司的五款不同型号iPhone 16系列手机颁发电信设备许可，这标志着该国解除苹果手机本土销售禁令取得实质性进展。该许可的颁发距离印尼政府为包括iPhone 16在内的20款苹果产品发放本地含量认证仅一周之隔。据工业部透露，苹果仍需获得贸易部的进口许可才能正式启动本地销售。

《哪吒 2》在泰国上映，全球票房已破 149 亿排名第六：据央视新闻报道，当地时间 13 日，《哪吒之魔童闹海》在泰国各大影院重磅上映。当晚，泰国曼谷一商业地标举办了隆重的观影活动，吸引了泰国政府官员、影视界知名人士、当地民众和华人华侨等两千多人前来参加。

甲骨文考虑在印尼建立数据中心：据彭博社日前报道，甲骨文正与印尼当局探讨在该国建立云服务中心，从而扩大其在东南亚地区的数据中心影响力。知情人士透露，目前探讨的意向选址为印尼巴淡岛，且该地区的农萨数码工业园有望成为其首选落地地点。

投融资

农业科技公司Elevarm获得425万美元融资：Elevarm成立于2022年，主要聚焦园艺生产和高品质农业投入，旨在通过其平台对农户群体（尤其是小规模农户）提供相关的土壤检测、肥料供应、农业融资、农业知识学习、农产品交易等在内的一系列农业服务解决方案。