中国的新能源车市，变化之快让人惊叹。市场都知道汽车是大宗消费品，客户一旦做出选择，那么就意味着至少很多年没有机会再争取到。因此，各个厂商在车型的迭代换新上，在价格策略上都非常谨慎，不敢有丝毫的懈怠。

只有28天的2月份，小鹏交付30,453台，连续4个月破3万，同比暴增570%。小鹏汽车加快了产品的更新步伐，更犀利的是，其在价格策略上也非常激进。

2025 款小鹏G6 和G9 在产品和配置上提升

大家都知道江湖有六大门派围攻特斯拉这个光明顶的故事。要想撼动特斯拉的市场地位，在配置上一定要给足。

2025 款小鹏G6 最大的提升在于底盘，尤其是在中等体型的SUV 领域，如果你能够把操控做好，是一件吸引用户的事情。全新小鹏G6的底盘可称作是一次跨越式革新，小鹏耗资2亿人民币，打造的底盘，可满足用户对灵活操控的需求。

何小鹏表示，此次G6的换代改款，倾听了大量用户的真实反馈，特别是结合了年轻人的需求。其中一个需求就是外观要好看。全新小鹏G6外观方面实现19项焕新升级，前脸搭载了市场最需要的星河光翼贯穿灯，投入了1500万元研发费用，做到无断点贯穿，内嵌了转向灯和日行灯。

另外，值得一提的是，全新小鹏G6全系标配图灵AI智驾，不选装，不付费，不订阅。这个对于很多把智驾拿来做文章的竞品来说，是个极大的对位优势。图灵AI智驾代表着小鹏汽车最高水准的智驾能力，也是全球范围内最领先的智驾能力之一，未来还将首发搭载园区漫游功能，无需学习记忆、无需导航、任意园区可用。

再来看下 2025 款的G9，这款车型是小鹏旗下SUV 的品牌担当，自然在配置上也不容有失。在充电效率方面，支持800V超快充，10%－80%充电时间缩短至15分钟；在安全性能方面，33.9米制动距离达性能车水准。在动力系统方面，双腔空气悬架+智能可变阻尼减振器，车身高度调节范围达100mm；在舒适配置方面，26mm慢回弹座椅支持十点按摩，全车95%软质包覆。

2025 款G9 用上了508TOPS双Orin芯片+26个感知硬件，Lofic架构的视觉摄像头，夜间识别能力大幅提升，可以识别49种障碍物。

G9拥有百万级舒适满配座椅、底盘、5C超充AI电池的卖点显然是为了在配置上给用户实实在在的产品力和科技感。并联合骨科专家联合研发了行业最大按摩力度的顶级十点指压式按摩，有行业首创的主动抗疲劳功能。大众汽车集团在与小鹏展开合作前，就深度体验了G9，后面会有合作成果出炉。

小鹏产品线价格梯队对其它竞品形成了压力

就此，小鹏完成了新一轮的产品线布局。MONA M03 现在单月交付超15,000台，而P7+上市3个月累计交付量突破3万台，目前整体周销量比较稳定。

MONA M03打10万级市场，P7+打18万级市场。这两个价位带都是刚需，小鹏等于用两把刀切两块蛋糕，再配合产能把这两款车的销量做了突破。

如今随着2025 款小鹏G6 和G9 的上市，将直接形成中大型SUV 两员大将。这两款车型的卖点和价格策略十分犀利。其中，2025 款G9全系标配双腔空气悬架+高阶智驾，这配置放在传统豪华车会突破 50 万，小鹏直接降到了30万区间。这样的配置深得用户的心，从大定数据上也可以看出来。

比起配置的诚意上，蔚来ES8选装空悬得加2万，理想L8的魔毯空悬顶配才有，而有的同级竞品车型则没有这个选项。

从主要对手来看，G6 价格17.68万至19.88万元三个版本车型，如果和新Model Y 比的话，价格上有了一定的优势。而G9价格24.88万至27.88万元三个版本车型理论上也能重叠Model Y 的价格区间，会形成一定的拉扯力，争夺用户。

另外一个感到压力的应该是蔚来车系。小鹏G6起售价17.68万元（对比乐道L60 15.99万元），但全系标配8295芯片+激光雷达+600V高压平台（充电10分钟补能450km），而乐道L60需选装高阶智驾（费用未明确）且无800V超充，换电的卖点在综合配置上吸引力下降。

G9顶配27.88万元（对比蔚来ES6选装空悬需加钱），标配双腔空悬+十点按摩座椅，对于ES*也会直接冲击乐道L70（预计售价25-30万元）尚未发布的6-7座SUV车型。而这两款车型对于蔚来的SUV 车系也会形成竞争压力。

总结：

小鹏汽车通过G6/G9的「技术平权」策略，希望打破原有的市场格局。此策略如同曹操的奇袭，直击对手要害，有望改写新能源车SUV市场销量格局 ，让小鹏在竞争中脱颖而出。同时，MONA 03/P7+从刚需价格带形成合力，恰似刘备入川后，诸葛亮制定的东联孙吴、北抗曹操，多路布局的战略，在不同维度巩固自身势力。当然，正如诸葛亮北伐时，粮草补给成为关键制约因素一样，小鹏若想迅速出量，自己要先解决好产能的问题。只有产能跟得上，才能像军队有充足粮草供应一样，在市场竞争中持续发力，真正实现市场局面的大变革。