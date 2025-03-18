广汽昊铂品牌焕新后的首款力作——昊铂HL正式开启预售。新车推出纯电/增程两种动力形式、五座/六座两种布局，共6个版本，预售价格27.98万-32.98万元。昊铂HL的设计灵感源于顶奢游艇风格，将海洋的律动之美和游艇的动感优雅融为一体，打造出别具一格的豪华视觉体验。车身尺寸为5126*1990*1750mm，轴距3088mm，宽大体量配合流线型设计，营造出游艇般的舒展姿态。座舱采用宽广低趴的游艇环抱式设计，营造出全景化的大视野，让家人在旅途中尽情欣赏沿途美景。

全车的最大亮点在二排双零重力座椅，昊铂HL首次将MPV的舒适搬进SUV，特别针对家庭代际出行需求优化座椅。MPV级的大坐垫、大靠背，充分考虑父母的乘坐舒适性，即便长途旅行也能保持舒展姿态。双零重力座椅以NASA标准127.5°黄金零压角，并配备12向电动调节以及同级唯一18点热石按摩功能，既满足年轻人对操控感的需求，又能为父母提供理疗级舒适体验。而超柔Nappa真皮面料与20mm零感慢回弹坐垫，无论是接送父母还是全家出游，都能为家人带来如云端般的舒适享受，让每一次出行都成为惬意的放松之旅。

智能科技领域，昊铂HL同样展现出强大实力，为家人出行带来诸多安全与便利。为解决夜间行车视线受限的难题，昊铂HL行业首发“暗夜之瞳”军工级夜视系统。该系统凭借全球首个像素级AI成像引擎及微光色彩重构技术，让黑夜如白昼般明亮且色彩丰富，极大提升车载摄像头的成像质量，强化了哨兵、360°环视等功能的视觉感知能力。无论是夜间精准捕捉外卖车、儿童、动物等侵入目标，还是在极低照明度环境下如白昼般进行360°环视，亦或夜间自动泊车时精准识别车位及周边障碍物，昊铂HL都能轻松应对。未来，该技术还将通过OTA升级，持续优化与智驾系统融合，进一步提高夜间驾驶安全性。

智能驾驶方面，昊铂HL搭载广汽全新GSD高阶智驾，全系标配激光雷达与Orin-X芯片等智能硬件，融合端到端大模型算法，实现无图领航，全场景覆盖率超99%。无论是拥堵路况下的自主跟车、复杂弯道的舒适通过，还是锥桶自动避让、动态障碍物绕行，昊铂HL都能游刃有余。其超级智慧泊车功能支持3km超长记忆泊车、离车自动泊入等，即便是极限车位也能轻松泊入。

智能座舱方面，昊铂HL采用新一代8295P芯片，搭载广汽全新一代端云一体AI大模型，语音交互、识别准度、语义理解能力均大幅提升，可轻松实现超10轮次的上下文交互，凭借这套模型，昊铂HL成为中国汽研全国首个“AI智能座舱能力A+级认证”车型。同时，该座舱还完成了全新一代端云一体AI大模型与DeepSeek-R1大模型的深度融合，让AI驱动用户体验跨越式进入新时代。

底盘方面，昊铂HL首搭昊铂智慧数字底盘，全系标配智能调节减震器SDC、空气悬架，最大100mm可调节行程，兼顾操控与舒适。双线融合超级魔毯、鹰爪系统ASTC、行业首创融合电子差速锁等亮点功能，使车辆的舒适性、安全性、越野能力均得到显著提升。安全维度，昊铂HL采用超强泰坦笼式钢铝混合车身，铝合金和高强度钢比例为78%，是行业首批通过2024版C-NCAP五星认证的车型，并标配全速域AEB、全向AEB等丰富的主动安全配置，构建全维安全防护网，堪称全家人的“移动安全堡垒”。