理想汽车自动驾驶技术研发负责人贾鹏在NVIDIA GTC 2025发表主题演讲《VLA：迈向自动驾驶物理智能体的关键一步》，分享了理想汽车对于下一代自动驾驶技术MindVLA的最新思考和进展。基于端到端+VLM双系统架构的最佳实践，及对前沿技术的敏锐洞察，理想自研VLA模型——MindVLA。VLA是机器人大模型的新范式，其将赋予自动驾驶强大的3D空间理解能力、逻辑推理能力和行为生成能力，让自动驾驶能够感知、思考和适应环境。

MindVLA不是简单地将端到端模型和VLM模型结合在一起，所有模块都是全新设计。3D空间编码器通过语言模型，和逻辑推理结合在一起后，给出合理的驾驶决策，并输出一组Action Token（动作词元），Action Token指的是对周围环境和自车驾驶行为的编码，并通过Diffusion（扩散模型）进一步优化出最佳的驾驶轨迹，整个推理过程都要发生在车端，并且要做到实时运行。

MindVLA将为用户带来全新的产品形态和产品体验，有MindVLA赋能的汽车是听得懂、看得见、找得到的专职司机。“听得懂”是用户可以通过语音指令改变车辆的路线和行为，例如用户在陌生园区寻找超市，只需要通过理想同学对车辆说：“带我去找超市”，车辆将在没有导航信息的情况下，自主漫游找到目的地；车辆行驶过程中，用户还可以跟理想同学说：“开太快了”“应该走左边这条路”等，MindVLA能够理解并执行这些指令。