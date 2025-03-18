小米集团发布2024全年及Q4财报。财报显示，2024 年小米集团总收入同比增长 35.0%至人民币 3659 亿元；经调整净利润同比增长 41.3%，达 272 亿元。第四季度，小米单季营收首次破千亿，达人民币1090亿元，同比增长48.8%。2024年，在“人车家全生态”协同效应强势驱动下，小米手机、汽车、大家电三大增长曲线均实现增长。

具体来看，智能手机业务全年实现收入人民币1918亿元，同比增长21.8%。全球智能手机出货量为1.69亿台，同比增长15.7%。智能电动汽车等创新业务总收入为人民币328亿元，230天实现第10万台新车下线。其中，Xiaomi SU7全年总交付量达到136854台。财报显示，小米在稳步扩充产能，全力冲刺2025年小米汽车交付35万台的目标。

IoT与生活消费产品业务首次突破千亿规模，全年收入达人民币1041亿元，同比增长30.0%。互联网业务2024年全年收入达人民币341亿元， 同比增长13.3%。受益于全球化布局深化推进，小米境外互联网服务收入同比增长30.0%至人民币110亿元，境外互联网服务收入在整体互联网服务收入中占比增至 32.2%。

此外，截至2024年末，小米AIoT平台已连接的IoT设备数（不含智能手机、平板及笔记本电脑）首次超9亿，同比增长22.3%；拥有五件及以上连接至AIoT平台的设备（不含智能手机、平板及笔记本电脑）用户数超1830万，同比增长26.1%；米家APP的月活跃用户数同比增长17.5%超1亿；小爱同学月活跃用户数超1.37亿，同比增长12.0% 。2024年研发支出达人民币241亿元，同比增长25.9%，研发人员总数提升至21190人。期末现金及现金等价物 337 亿元，资产负债率 53.1%。