鹏汽车今日发布了其截至2024年12月31日止第四季度及全年财务数据。

四季度，小鹏汽车总交付量为91,507辆，较2023年同期的60,158辆增长52.1%，创下单季度交付量历史新高，超过四季度87,000-91,000辆交付指引上限。

同时，小鹏汽车四季度月均交付达3万辆以上，突破单季交付9万辆里程碑。

四季度总收入为人民币161.1亿元，较2024年第三季度增长59.4%。其中，汽车销售收入为146.7亿元，较2024年第三季度增长66.8%。2024全年，小鹏汽车总收入达408.7亿元，按年上升33.2%；全年毛利率为14.3%，按年上升12.8个百分点。

销量方面，小鹏汽车全年汽车交付量达190,068辆，同比增长34.2%。现金储备上，2024年全年现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及定期存款为419.6亿元，较2024年第三季度净增超60亿元。

交付指引部分，小鹏2025年Q1有望交付91,000台至93,000台新车，Q1总营收介于150亿元至157亿元。

研发投入上，小鹏汽车2024年研发投入64.6亿元，同比增长22.4%。

销服体系方面，2024年小鹏汽车销售门店总数达690家，覆盖226个城市，年度新增190家。2024年小鹏自营充电站达到1920座，包括928座小鹏S4及S5超快充站，2025年预计新增1000座超快充站。