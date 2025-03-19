微软 Xbox 官方博客日前宣布，ID@Xbox 项目自启动以来，已向开发者支付了高达 50 亿美元的资金。

ID@Xbox 项目主要帮助独立游戏开发者在 Windows 和 Xbox 游戏主机（包括 Xbox One、Xbox Series X 和 Series S）上发布他们的游戏，无需传统的发行商，可以让独立开发者自行发行游戏。

微软表示该项目自 2013 年启动以来，已向全球独立开发者支付超过 50 亿美元，为他们的创意提供了坚实的经济保障，让他们能够更专注于游戏开发。

过去一年，ID@Xbox 项目成功发行超过 1000 款游戏，其中不乏《Balatro（小丑牌）》《潜行者 2：切尔诺贝利之心》、《Phasmophobia（恐鬼症）》等备受玩家喜爱的作品，为 Xbox 平台注入了新鲜活力。

微软在博文中大力推广 Xbox Play Anywhere 功能，玩家只需购买一次游戏，即可在 Windows PC、Xbox Series X|S 和 Xbox One 等多个平台上无缝体验游戏，完美同步存档、进度和成就。微软表示，该功能能为开发者带来 20% 的游戏时长增长，目前已有超过 1000 款游戏支持该功能。

微软通过开发者加速计划，与全球 200 多个游戏开发团队合作，提供信息交流、资金支持，并降低游戏登陆 Xbox 的成本，助力开发者实现创新。