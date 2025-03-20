欧盟委员会日前宣布，对 Google 母公司 Alphabet 提出两项指控，指控其涉嫌违反具有里程碑意义的《数字市场法》（DMA），这是欧盟反垄断监管机构针对大型科技企业持续施压的最新举措。

此次指控发生在美欧关系因贸易问题而愈发紧张的背景下，此前美国总统特朗普曾威胁要对那些对美国企业处以罚款的国家加征关税。

自去年三月以来，Google 一直受到欧盟委员会的密切关注。欧盟方面主要关注 Google 是否限制应用开发者向用户告知其应用商店 Google Play 之外的优惠信息，以及 Google 是否偏袒其自身的垂直搜索服务，例如 Google Flights 等。

当地时间周三，欧盟竞争监管机构正式发布初步调查结果，指控 Google 涉嫌违反旨在约束大型科技企业市场力量的《数字市场法》。

第一项指控涉及 Google 在 Google Play 应用商店的运营行为。监管机构指出，Google 从技术上限制了应用开发者自由引导消费者通过其他渠道获取更优惠服务的能力。此外，Google 为应用开发者通过 Google Play 获取新客户所收取的服务费超出了合理范围。

第二项指控则聚焦于 Google 在其搜索服务中偏袒自身服务，例如 Google Shopping、Google Hotels 和 Google Flights，而对竞争对手的服务造成不利影响。

欧盟反垄断事务负责人特蕾莎·里贝拉（Teresa Ribera）在一份声明中表示：“我们今天通过的两项初步调查结果旨在确保 Alphabet 在欧盟广泛使用的两项服务 ——Google搜索和 Android 手机方面遵守欧盟规则。”

Google 此前曾表示，一些航空公司、酒店和零售商对《数字市场法》的影响表达了担忧。在过去几十年间，Google 因多项反垄断违规行为已被欧盟处以超过 80 亿欧元的罚款。如果此次被认定违反《数字市场法》，Google 将面临高达其全球年销售额 10% 的罚款。