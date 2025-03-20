预售31.8万起，享界S9增程版正式开启预售并将于4月份上市。新车升级搭载4颗激光雷达，进一步拉高智驾水平，同时配备百万像素车语大灯，可实现100英寸户外巨幕投影，而后排的零重力座椅，支持全新智慧投影机创新车载悬浮窗。在车内，增程版依然延续了纯电版的大空间优势，乘坐空间宽裕，后排依然配备零重力座椅，小桌板和车载冰箱，其中座椅靠背角度可调节，并有腿托，标配通风、加热、按摩。

另外，新车的中控台依然是采用星环双露台设计，增程版车型全新升级了方向盘样式，握感更佳。内饰新增松露棕颜色，体现出相当的豪华特质，此外还有白沙杏、琥珀棕、极夜黑等颜色。享界S9同样是升级了HUAWEI ADS 3.3高阶智能驾驶系统，并配备了四激光雷达，以及全向立体融合感知系统，基于超强云端算力持续高速迭代升级，智能驾驶、智能泊车和主动安全能力全面进化。

动力方面，享界S9增程版搭载一台1.5T发动机和后置驱动电机，其中发动机最大功率为118千瓦，驱动电机峰值功率为227kW，新车在后期还将推出四驱版本。电池方面提供磷酸铁锂和三元锂两种选择，纯电续航365km，满油满电综合续航达到1355公里，相较于纯电版，增程版补能更灵活，而且更能缓解长途出行焦虑。