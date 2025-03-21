阿里云与新加坡国立大学、泰国数字经济促进局等10所高校及政府机构达成合作，共同推出 AI 及云计算培训课程。这一合作覆盖了泰国、新加坡、中国香港等七个亚洲主要国家及地区，旨在为当地培养数字人才。

阿里云将在新加坡与国立大学运营研究与分析研究所以及宏见国际管理学院共建 Skills Center。这一中心将为学生和在职专业人士提供大数据与 AI 领域的前沿培训课程。新加坡国立大学的执行主任张俊标教授表示，此次合作将有助于优化教学内容，帮助学生更好地掌握 AI 与大数据技术，为新加坡的数字经济发展注入新的活力。

此外，阿里云还与泰国数字经济促进局签署了合作谅解备忘录。双方将联合推出泰语版的云计算在线学习平台，阿里云的培训课程也将纳入泰国数字经济促进局的认证体系。为了提升服务质量，阿里云的云产品还将入驻泰国政府的数字产品服务平台，从而为更多人提供便捷的学习资源。

值得一提的是，阿里云推出了 “AI 赋能 ESG 计划”，该计划旨在通过 AI 技术提升环境、社会及公司治理报告的准确性与效率，并优化能效管理。阿里云自去年5月以来，已向全球客户开放了 “ACA 生成式 AI 工程师认证课程”，并与中东的 TOOT Media Solutions、菲律宾的 Trends & Technologies 等机构建立了培训合作，积极构建 IT 人才的协同培养生态。

截至目前，阿里云已与全球110所高校达成合作，覆盖25个国家和地区，累计培训人才已超过53万人。通过此次合作，阿里云继续深化在亚洲地区的人才培养战略，助力数字经济的持续发展。