据彭博社报道，苹果近期进行了一次罕见的高管层重组，旨在重振其因长期延误而停滞的 AI 项目。

报道称，蒂姆·库克（Tim Cook）对 AI 部门负责人约翰·詹南德雷亚（John Giannandrea）失去信心，转而任命 Vision Pro 负责人迈克·洛克威尔（Mike Rockwell）接管 Siri 语音助手业务。此次调整凸显苹果在 AI 领域落后于行业对手的紧迫感，并试图通过重组技术团队扭转局面。

洛克威尔将接任 Siri 项目，向软件主管克雷格·费德里希（Craig Federighi）汇报，Siri 业务完全脱离詹南德雷亚的管辖。

洛克威尔原本负责 Vision Pro 团队，现由硬件工程师保罗·米德（Paul Meade）接任。据介绍，詹南德雷亚将不再参与 Siri 相关工作，但保留 AI 研究职责，但权力被进一步分散，暗示其影响力下降。

彭博社指出洛克威尔以 Vision Pro 的硬件突破见长，但缺乏 AI 团队管理经验，但库克可能希望靠他将 AI 技术更紧密地嵌入产品开发，不过团队磨合、技术成熟度及市场竞争仍是重大挑战。

苹果 AI 平台“Apple Intelligence”因技术不成熟导致 iPhone 16 宣传功能推迟。内部“Top 100”高管会议将 AI 列为关键议题，库克认为现有团队难以实现产品落地。

过去一年，苹果 AI 团队在 Siri 功能开发中屡屡受挫，在 2024 年 WWDC 大会上展示的新功能多次推迟，甚至引发内部员工的“愤怒与尴尬”。

苹果高层召开紧急会议承认，部分功能的开发进度比预期“慢得多”。詹南德雷亚在会上直言项目延误“丑陋”，但未明确给出解决方案。